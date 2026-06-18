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直擊曼谷倉庫搶購現場：高喊「那款包！」 砸34萬日圓搬百公斤玩偶

清倉率超驚人！拍賣三分之一是外國客 日本淘汰家具「復活」銷中東

綠色經濟背後的真相：全球原物料消耗飆升、日本年丟82萬噸新衣

隨著循環經濟（Circular Economy）理念在全球逐漸普及，日本二手商品市場持續擴張，不僅國內交易熱絡，也吸引越來越多亞洲消費者跨境搶購。從名牌包、自行車、行李箱到玩具、公仔甚至衝浪板，日本二手商品正成為海外市場的新寵，帶動相關企業積極布局亞洲市場。根據法新社報導，市場研究機構統計，日本二手商品市場規模自2010年以來已成長超過一倍。由於日本消費者普遍重視商品保養與品質，加上汰換速度較快，使得大量狀況良好的二手商品流入市場，受到海外買家青睞。在泰國曼谷近郊的一座大型倉庫裡，每逢開放日便湧入大批民眾搶購來自日本的二手商品，還有購物者為了搶購，在倉庫裡一邊飛奔一邊大喊「那款包！那款包！」。現場堆滿玩具、陶瓷器皿、手提包、飾品以及生活用品，不少商品甚至仍保留原廠包裝，看起來幾乎與新品無異。經營臉書玩具鑰匙圈商店的36歲泰國業者薩提潘亞蓬（Lookpoo Sathitpanyapon）表示，日本人眼中的「垃圾」，在泰國仍可能具有很高的使用價值。她指出，日本二手商品因品質佳、價格相對實惠，在當地市場相當受歡迎。來自泰國的35歲二手商品商人尤薩農（Kangyapat Yoosanong）則經常赴日參加拍賣會。日前她在東京近郊埼玉縣一場拍賣會上，以34萬日圓（約2100美元）標下100公斤絨毛玩偶，準備運回曼谷販售。她表示，「只要是日本使用過的東西，在海外幾乎都有人買單。」拍賣主辦公司Hamaya表示，每週舉行的二手商品拍賣活動中，到了當天尾聲，大部分庫存都會被清空，其中約三分之一競標者來自海外。由於許多商品在日本已難以轉售，例如使用超過7年的家具或生活用品，但在東南亞、中東及其他市場仍具有需求，因此出口規模持續增加。日本大型二手商品業者也積極拓展海外版圖。總部位於東京的二手連鎖業者Treasure Factory目前已在泰國設有6家分店，並在台灣開設3家門市。另一家日本二手商品龍頭Bookoff今年4月則與FamilyMart合作，在日本便利商店設置回收據點，收集民眾捐出的二手物品，再出口至其位於馬來西亞及哈薩克的26家海外門市販售。除了生活用品，日本二手汽車也是重要出口商品。統計顯示，日本去年出口約170萬輛中古車，銷往中東、非洲、歐洲等地，反映日本二手商品在全球市場的競爭力。不過，儘管循環經濟概念日益受到重視，相關研究指出全球資源循環利用率實際上仍在下降。總部位於荷蘭阿姆斯特丹的「循環經濟基金會」（Circle Economy Foundation）在2024年報告中指出，全球過去6年消耗的原物料總量，幾乎已相當於整個20世紀的消耗規模。日本環境省研究也顯示，日本民眾每年購買約82萬公噸新衣，其中約70%最終遭焚化處理，凸顯廢棄物問題仍相當嚴重。因此，專家認為，推動二手商品跨境流通有助於減少浪費。擁有全家便利商店體系的日本大型商社伊藤忠商事（Itochu Corporation）指出，近年消費者對環保與道德消費的意識提升，再加上通膨推高生活成本，促使更多人選擇價格較低的再生商品。日本智庫日本生命基礎研究所（NLI Research Institute）研究員大口裕（Yutaka Oguchi）則表示，若要讓更多民眾參與資源回收與循環利用，關鍵在於降低參與門檻。透過便利商店等民眾日常接觸頻繁的據點回收物品，將有助於提高回收意願，進一步推動循環經濟發展。在全球追求永續發展與減少浪費的趨勢下，日本二手商品市場正逐漸從國內交易走向國際，不僅創造新的商機，也成為推動資源再利用的重要力量。