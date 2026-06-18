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台糖文旅護照80週年全新升級回歸！台糖今（18）日宣布，「台糖文旅護照3.0」將於19日正式發行。新版護照以「台糖八十・行旅共好」為主題，串聯全台9處糖廠據點及多家冰店，邀請民眾透過集章探索、搭乘糖鐵、品嚐特色冰品等方式，展開一場結合糖業文化、在地風情與永續理念的甜蜜旅程。台糖表示，新版護照以「台糖八十」為設計核心，封面運用放射光芒與幾何圖形，象徵台糖深耕在地、創新向前的品牌精神。內頁則收錄糖廠建築、五分車、特色冰品及各地糖業觀光據點等元素，搭配趣味插畫與活潑生動版面編排，供民眾翻閱、探索，拼湊專屬的糖業旅圖。護照同時選用環保紙材印製，保留紙張自然紋理質感，實踐友善環境與永續旅遊之理念。台糖此次特別攜手人氣IP「台灣吧 Taiwan Bar」與「雲朵AH!Q」推出跨界聯名企劃。除將「台灣吧 Taiwan Bar」角色元素，融入護照內頁糖旅行插畫外，也同步推出「台糖×雲朵ＡH!Q」聯名貼紙、甘蔗纖維杯及明信片等限定紀念品，讓民眾走訪糖廠景點的同時，也能為旅程增添更多收藏樂趣。台糖補充，文旅護照活動期間自6月19日起至2027年2月28日止，持護照即可免費兌換台糖特色冰品1份，於指定據點單筆消費滿80元，還可獲得限量聯名貼紙組。完成商品區、糖鐵區及住宿區等集章任務，可兌換甘蔗纖維杯、明信片、木質旅遊吊牌，以及花糖日式木屋旅館住宿券等限定好禮。