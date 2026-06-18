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2026年「食育力城市大調查」(17)日揭曉，台中市今年整體表現大躍進，不僅總排名由全國第八名衝上第三名、榮登六都第一，更首度獲評為最高榮譽「五星城市」。其中，「食安與衛生」面向更連續3年蟬聯六都之冠，展現中市府落實源頭把關與科技治理的卓越成效。根據本次調查結果，台中市在四大客觀指標中表現均衡且突出。在「食安與衛生」面向，台中市已連續三年蟬聯六都第一，其中「餐飲業者追溯制度落實比例」為全國最高，「食品販售業稽查家次」亦居全國之冠，顯示市府在源頭把關與稽查量能的投入。此外，台中市在「教育與文化」指標勇奪全國第一，「健康與營養」則名列全國第三。而在占總成績百分之四十的主觀滿意度調查中，「食育推廣滿意度」亦位居六都第三。台中市衛生局長曾梓展表示，多項指標穩定且均衡的表現，是台中首度獲選五星城市的關鍵。市府近年積極推動「智慧食安治理」，以資訊透明與科技管理為核心，建置「台中市食藥安智慧雲」及公開查驗資訊機制，讓民眾可即時查詢食品安全相關資訊，藉此提升消費信心與全民監督能量。同時，市府也透過跨局處合作，逐步將食農教育、健康飲食扎根於校園與社區。衛生局強調，食品安全與食育推動沒有終點，未來將持續精進食安治理措施、強化查驗量能與風險管理機制，並進一步深化全民食育教育，攜手市民打造更具韌性的飲食環境，持續朝「食安韌性城市」的目標邁進。