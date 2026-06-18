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行政院今（18）日通過國防自主無人載具採購特別條例草案，預計經費上限新台幣2100億元，自今年8月到民國120年底籌獲濱海監偵型、濱海攻擊型無人機和小型自殺無人艇等。立法院外交國防委員會立委徐巧芯則表示，黨團應會自提版本，無人機發展不應淪為政治操作；藍委賴士葆也證實，正在寫 無人機產業發展條例；藍委私下透露，不少藍委對於無人機條例保持開放態度，應不會阻擋付委審查。行政院提出8年1.25兆「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，但進入立法院審議後遭大幅刪減，最終通過總額新台幣7800億的版本，明訂第一批軍購發價書預算上限3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元，但攸關無人機、無人艇、台灣戰術網路（TTN）、部隊覺知套件（TAK）與強弓飛彈等商購與委製項目，均未納入；為此，行政院會今通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列規模依預算法第83條第1款規定，編列所需經費上限為2100億元的特別預算。國民黨立委賴士葆表示，對於國民黨主席鄭麗文擬自提無人機自主條例表示贊成，他說應該提無人機產業發展條例，比照過去前總統蔡英文跟立法院前院長王金平共提生技產業發展條例，裡面內容他正在弄，主管單位是經濟部不是國防部，不應該是國防部提出產業條例，擺明了無人機是跟美國買，台灣應該發展成為無人機產業大國，這個很重要，他傾向經濟部當主管單位發展無人機。藍委徐巧芯則說，黨團應該會提自己的對案版本，無人機發展不該也不會淪為政治操作，會希望能夠秉持對國家和產業發展有利的態度好好審查。據悉，不少國民黨立委支持無人機自主發展，也傾向不阻擋行政院草案付委審查，但可能會和藍版併案，畢竟很多地方都有表達產業需求，無人機運用也廣泛。