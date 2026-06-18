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恐怖情人7特徵 佔有慾強、貶低羞辱注意

43歲妻遭夫家暴 聲請4張保護令

原應該建立在信任、尊重與愛情基礎上的親密關係，卻可能成為暴力與控制的溫床。國內的恐怖情人案例頻傳，根據衛福部統計，我國親密關係暴力通報案件，去年高達8萬9072件。專家提醒，分手是親密關係最高風險的時刻，7大特徵更要特別留意。衛福部今（18）日公布，家庭暴力通報案件數從111年的14萬9198件，增加至114年的19萬676件，3年間增加逾4萬件。親密關係暴力占5成為大宗。被害人又以女性為主、占7成，男性受害比例則有略微上升趨勢。雙方互相通報案件至114年達3成。在親密關係暴力的案件樣態中，保護司司長郭彩榕說明，肢體占比一半為多，精神暴力則約49%；跟蹤騷擾約22%；而常見的導火線又以分手、離婚等感情議題占37%。檢視親密關係暴力案件的促發因素，包括個性或生活習慣不合發生暴力衝突者占60%最高，其次為分手、離婚或感情議題占37%、財務糾紛21%。進一步檢視重大親密關係暴力案件，其中涉及分手、離婚或懷疑對方有第三者等感情問題占50%。郭彩榕認為，顯示親密關係中，若缺乏適當溝通與情緒管理機制，可能逐漸演變為暴力行為，甚至引發致命危險。而國外研究顯示，近半數重大親密關係暴力事件發生於分手期間或分手後不久，分手是親密關係中最具風險的時刻。彰化基督教醫院醫師陳力源指出，常見的恐怖情人特徵，包括控制慾強、佔有慾強、貶低羞辱、情緒勒索、跟蹤騷擾、暴力威脅、身心失衡等，提醒社會大眾提高警覺、及早對外求助。一名43歲的家暴受害者小珍13年前從中國至台灣結婚，但懷孕後，丈夫開始精神控制、冷暴力，原本隱忍著的她，直到生產完竟被丈夫毆打，聲請保護令後，仍因孩子而不敢離開這段關係。但忍耐多年後，直到第4張保護令的聲請，當時社工建議小珍帶孩子申請庇護資源，終於讓他們可以有安全的落地之處，找回生活。陳力源提到，「煤氣燈效應（Gaslighting）」往往是暴力循環的開始，而情感操縱施暴者有5大雷達，包括極端控制欲、病態嫉妒心、情緒雲霄飛車、推卸責任、雙重標準。而「控制你是愛你」的糖衣包裹下，陳力源說，他們往往不覺得是自己的錯，反而會轉移焦點、扭曲事實。衛福部呼籲，面對分手、離婚或感情議題，雙方都應該冷靜思考，尊重彼此關係的界線，切勿讓失控的暴力衝突傷害伴侶也傷害自己。另外，親密關係暴力防治工作除仰賴政府機關及民間團體協力合作外，更需要從初級預防及情感教育出發，讓每個人都能和平理性地面對關係改變帶來的衝擊，才能真正減少這類案件發生。