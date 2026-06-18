隨鋒面遠離，自6月4日梅雨襲台至今滿兩週，全台水庫水情大解渴！《NOWNEWS今日新聞》根據水利署最新數據結算，曾文水庫最新蓄水量已飆近40%，有效蓄水達1億7939萬噸，庫存「相當於35座寶山水庫」（寶山庫容509萬噸）！而蓄水冠軍南化水庫兩週狂飆近68%，衝破88.7%，成為喝最飽的大贏家。
🟡 翻開兩週前數據 大水庫數據狂飆
若將今日（6月18日）最新水情數據與梅雨鋒面開打首日（6月4日）進行對比，即可看見中南部五大指標水庫的華麗變身，其中南化水庫從20.9%一舉衝破88.7%，進帳最為驚人：
🟡 珍珠串跨區調度 穩定用水至九月
這場抗旱戰役能順利轉危為安，跨區調度的「珍珠串計畫」居功厥偉。水利署指出，自去年10月起便由高雄北送調度台南供水達2,500萬噸；今年1月起再透過「曾文南化聯通管」輸送2,000萬噸水源至南化水庫，成功讓南化水庫在6月4日蓄水最低點時，仍保有1,700萬噸的安全庫容，免除探底危機。
受惠本波梅雨挹注，目前曾文與烏山頭水庫聯運蓄水已穩定回升至2.2億噸以上。水利署強調，南部地區公共用水不僅可穩定供應至9月底，並保有1個月以上安全蓄水量，亦同時具備嘉南灌區二期稻作第一組至第四組的供灌條件，後續將由農田水利署嘉南管理處啟動相關供灌整備作業。
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若將今日（6月18日）最新水情數據與梅雨鋒面開打首日（6月4日）進行對比，即可看見中南部五大指標水庫的華麗變身，其中南化水庫從20.9%一舉衝破88.7%，進帳最為驚人：
|水庫名稱
|6月4日蓄水率
|6月18日最新蓄水率
|14天水情成長狀況
|曾文水庫
|9.33%
|39.9%
|蓄水率大增 30.57%，穩定叩關4成大關。
|南化水庫
|20.9%
|88.7%
|本波全台蓄水總冠軍，14天內瘋狂暴漲 67.8%。
|德基水庫
|89.7%
|96.4%
|穩坐中高水位，最新蓄水量達1.75億立方公尺。
|鯉魚潭水庫
|58.25%
|77.7%
|兩週內大幅拉升近2成，有效蓄水量近9千萬噸。
|日月潭水庫
|76.86%
|84.9%
|水源進帳穩定，維持在8成以上的高水位。
這場抗旱戰役能順利轉危為安，跨區調度的「珍珠串計畫」居功厥偉。水利署指出，自去年10月起便由高雄北送調度台南供水達2,500萬噸；今年1月起再透過「曾文南化聯通管」輸送2,000萬噸水源至南化水庫，成功讓南化水庫在6月4日蓄水最低點時，仍保有1,700萬噸的安全庫容，免除探底危機。
受惠本波梅雨挹注，目前曾文與烏山頭水庫聯運蓄水已穩定回升至2.2億噸以上。水利署強調，南部地區公共用水不僅可穩定供應至9月底，並保有1個月以上安全蓄水量，亦同時具備嘉南灌區二期稻作第一組至第四組的供灌條件，後續將由農田水利署嘉南管理處啟動相關供灌整備作業。