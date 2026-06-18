（16:06更新：大雷雨警戒縣市）西南風持續掃入水氣，中央氣象署今（18）日持續發布大雷雨警訊，基隆市、臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等10縣市在17：06前有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
🟡16:06 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至17時06分
📍警戒區域：南投縣、雲林縣
🟡15:22 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時52分
📍警戒區域：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣
🟡15:19 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時49分
📍警戒區域：苗栗縣、臺中市、南投縣
🟡14:30 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時00分
📍警戒區域：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣
🟡14:22 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至15時22分
📍警戒區域：基隆市、臺北市、新北市
氣象署預報員黃恩鴻指出，今日午後雷陣雨範圍主要落在中部以北、宜蘭地區，其他地區則以山區為主，其中大台北地區及中部以北山區午後雨勢較明顯，可能出現局部大雨，明天起水氣會逐漸減少，降雨範圍也會縮小。
端午連假高溫炎熱！局部上看36度以上
端午連假天氣將明顯轉熱，黃恩鴻表示，從明（19）天開始的端午連假，台灣大致為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，午後僅東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨，水氣會越來越少，甚至連午後降雨都不太明顯。氣溫方面，各地高溫普遍約33至35度，局部地區可能更高，有機會出現36度以上高溫。
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📍持續時間至17時06分
📍警戒區域：南投縣、雲林縣
🟡15:22 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時52分
📍警戒區域：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣
🟡15:19 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時49分
📍警戒區域：苗栗縣、臺中市、南投縣
🟡14:30 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時00分
📍警戒區域：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣
🟡14:22 發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至15時22分
📍警戒區域：基隆市、臺北市、新北市
端午連假高溫炎熱！局部上看36度以上
端午連假天氣將明顯轉熱，黃恩鴻表示，從明（19）天開始的端午連假，台灣大致為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，午後僅東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨，水氣會越來越少，甚至連午後降雨都不太明顯。氣溫方面，各地高溫普遍約33至35度，局部地區可能更高，有機會出現36度以上高溫。