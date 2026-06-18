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雲林以農業為根、科技為骨幹走向世界

「光明之地」回應當地不同產業基礎與未來轉型需求

當地政府並以公司化方式設立區域創新與投資平台

謝淑亞：「三螺旋模式」形成創新治理架構

謝淑亞：「生態系組織」值得台灣借鏡

2026年度ICF Top7智慧城市論壇暨宣布會於荷蘭林堡省舉行，雲林縣再度站上國際智慧城市舞台，榮獲ICF2026全球Top7智慧城市肯定。此次論壇暨公布由荷蘭林堡省、Brightlands-Limburg與國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum, ICF）共同辦理，論壇以「循環生活：透過創新與在地影響建立永續社群」為主題，聚焦城市與區域如何以創新、循環經濟、產業轉型及社會參與，打造更具韌性與永續價值的智慧城市。雲林縣政府副縣長謝淑亞表示，雲林繼2024年獲ICF全球TOP7後，今年再次獲獎，且為台灣唯一獲獎城市，不只是縣府團隊的榮耀，更是所有雲林鄉親、產官學研夥伴共同努力的成果。雲林沒有直轄市的資源條件，卻始終以更務實、更貼近地方需求的方式，推動智慧農業、數位治理、環境永續、健康照護、地方創生與產業升級。此次在荷蘭林堡省「光明之地」被世界看見，代表雲林的智慧城市路徑，已與國際區域創新典範展開對話。雲林持續以農業為根、以科技為骨幹、以永續為方向、以國際合作為品牌，讓雲林不只是雲林人的雲林，更成為代表台灣走向世界的雲林。謝淑亞表示，本次雲林於荷蘭林堡省獲得國際肯定，具有特殊意義。林堡省位於荷蘭最南端，東接德國、西南鄰比利時，具備鮮明的跨境區位優勢，同時1991年12月9日至10日在荷蘭林堡省馬斯垂克舉行兩天首腦會議，最終通過並草簽「歐洲經濟與貨幣聯盟條約」和「政治聯盟條約」合稱「歐洲聯盟條約」，故「歐洲聯盟條約」又被稱為「馬斯垂克條約」，林堡省首府馬斯垂克深具歐盟歷史文化意義。近年林堡省以「光明之地-林堡（Brightlands-Limburg）」作為區域創新品牌，串聯循環材料、健康醫療、農食科技、資料科學與智慧服務等創新能量，發展出「生態圈共構體（ecosystem of ecosystems）」的區域創新模式。這並非單一園區或單一產業聚落，而是以不同主題校區、產業場域、學研機構與新創網絡相互支撐，形成跨領域、跨城市、跨產業的「多元創新生態圈共構體」，也是此次雲林參與國際交流最值得觀摩借鏡的區域創新案例。「光明之地（Brightlands）」核心是以馬斯垂克大學4個主題型創新校區作為區域發展節點，分別回應林堡省不同產業基礎與未來轉型需求。Brightlands Chemelot Campus位於林堡省錫塔德-赫倫佔地800公頃的廣闊的化學工業園區內，聚焦循環化學、永續材料與製程科技，將研究設施、知識機構與工業園區的規模化生產能力結合，協助化學與材料產業從線性生產走向低碳、循環與高值化。Brightlands Maastricht Health Campus位於馬斯垂克，聚焦再生醫學、精準醫療、創新診斷與醫療影像，強調知識轉譯或科學研究成果商品化，將醫院臨床需求、大學研究、醫療新創與生技投資整合於同一創新系統。Brightlands Smart Services Campus位於海爾倫，聚焦人工智慧、資料科學、網路安全與智慧服務，推動資料驅動的公共服務、金融科技、企業ESG及數位轉型應用，該校區也被稱為荷蘭七個公認的國家人工智慧中心之一。Brightlands Campus Greenport Venlo則聚焦永續食品、未來農業及生物循環經濟，將農業、園藝、食品、營養、物流與農業副產物再利用整合為完整的農食科技價值鏈。謝淑亞指出，「光明之地（Brightlands）」最值得學習之處，不只是擁有4個創新校區，而是它將地方既有產業基礎，轉化為面向未來的知識經濟節點。林堡省沒有把創新視為單點科技展示，而是透過政府、學研、產業與新創共同參與，讓每一個校區都承載明確的轉型任務：Chemelot回應工業與材料的循環轉型，Maastricht Health回應健康醫療與高齡社會挑戰，Smart Services回應AI與資料治理需求，Greenport Venlo則回應未來農業、食品安全與生物循環經濟課題。除「光明之地（Brightlands）」外，此次參訪另一項關鍵觀察，是林堡區域開發與投資公司LIOF（Limburg Development and Investment Company）所扮演的制度角色。LIOF是林堡省的區域發展機構，正式組織型態為NVLIOF（NV代表公共有限責任公司、或簡稱公共公司），其股東為荷蘭經濟事務部與林堡省政府，各持股50%。LIOF並非傳統行政機關，也不是一般招商單位，而是政府以公司化方式設立的區域創新與投資平台，透過資金支持、商業建議、網絡媒合與國際化資源，協助新創、成長型企業與中小企業發展。謝淑亞表示，LIOF的功能可用三個關鍵字理解：創新、投資、國際化。第一，LIOF協助企業將技術構想轉化為商業模式與市場應用；第二，LIOF透過基金與投資工具，承擔早期創新風險，補足單純補助或標案制度較難陪伴企業成長的缺口；第三，LIOF運用林堡位處荷蘭、德國、比利時交界的區位優勢，協助在地企業拓展跨境合作，也吸引國際企業進入林堡發展。換言之，Brightlands提供「在哪裡創新、與誰創新」的場域、實驗室、辦公空間、人才與研究能量，LIOF則提供「如何創業、如何融資、如何進入市場、如何國際化」的轉譯與資金引擎。謝淑亞進一步表示，Brightlands與LIOF的互補關係，正是荷蘭林堡省推動區域創新的治理關鍵。Brightlands是創新場域，LIOF是創新轉譯與投資引擎；兩者共同形成從科研發想到企業成長、從地方產業到國際市場的完整創新鏈。這也展現荷蘭國家治理系統強調的「三螺旋模式（Triple Helix）」：由政府、學研機構與產業共同參與，讓公共政策、知識研發與市場需求在同一個架構中互相銜接。政府不只是補助者，大學不只是研究者，企業不只是承包商，三者共同形成區域創新治理架構。謝淑亞指出，這項經驗對台灣具有重要啟發。林堡省的經驗顯示，真正能持續發展的智慧城市，必須從「專案執行」走向「生態系組織」。台灣在面對高齡社會、淨零轉型、數位治理、產業升級與青年就業等複合挑戰，需要的不只是單一系統、單一標案或單一示範場域，而是能承載產業、人才、研發與國際合作的主題型場域，以及能提供投資、輔導與國際鏈結的制度型工具。由Brightlands、LIOF以及眾多企業、基金、資產管理公司與林堡省政府構成的「光明之地-林堡（Brightlands-Limburg）」，正是林堡推動區域創新與智慧城市升級的典範案例。謝淑亞強調，雲林推動智慧城市，不只是建置更多系統、導入更多科技，更重要的是以建立能長期整合政策、產業、學研、資本與國際合作的區域創新平台為目標。荷蘭林堡省透過Brightlands-Limburg，將政府政策、產業發展、學研能量、新創投資與國際合作整合成區域創新平台，這正是台灣城市面對未來轉型時值得學習的方向。未來縣府將持續以國際視野推動地方治理創新，讓雲林從農業大縣、智慧城市代表，進一步邁向具有區域創新、永續價值的國際智慧區域。