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▲談到近來馬傑森在球場表現亮眼，是否替對方加油打氣？林襄（如圖）則不忘替節目宣傳，搞笑說：「跟他說『歐耶一級棒』。」（圖／翻攝自林襄 Mizuki﻿ FB）

林襄與樂天桃猿球員馬傑森戀情在3年前曝光後，隨後轉談地下情，兩人日前遭週刊拍到十指緊扣過馬路，甜蜜模樣看似依舊熱戀中，兩人互動也越來越大方，林襄甚至在男方相關的貼文下附上眼冒愛心的表情符號，此舉被視為公開認愛，引來許多網友祝福。今（18）日林襄現身《歐耶一級棒》首播記者會，對於先前沈玉琳說如果結婚就包20萬，她則回應：「我很開心，我會加油！」林襄與馬傑森日前被拍到甜蜜約會，兩人如今也不避嫌，互動也越來越大方；近日她更在馬傑森相關的貼文下，留了兩個「眼冒愛心的貓咪」的表情符號，雖然未有其他文字，但此舉也被視為是「高調認愛」，引來許多人祝福。此外，昨日馬傑森在場上敲出4支安打、貢獻5分打點的亮眼表現，事後林襄則在社群曬出對方的照片，大方替馬傑森慶祝好成績，讓網友瞬間暴動：「森林CP太閃了」、「不可能是林襄自己發圖」、「我需要墨鏡。」另外，林襄的「師傅」沈玉琳日前受訪時也相當看好這段戀情，直呼：「值得祝福的一對！」更放話如果結婚就包20萬。對此，林襄今受訪時被問到與馬傑森的關係時，坦言已經是舊新聞了，對於沈玉琳說結婚要包20萬，她則露出笑容：「我有看到這個新聞，我很開心，我會加油。」談到近來馬傑森在球場表現亮眼，是否替對方加油打氣？林襄則不忘替節目宣傳，搞笑說：「跟他說『歐耶一級棒』。」事實上，林襄的經紀公司日前針對戀情回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」並未否認交往。