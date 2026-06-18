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台灣旅客與商務人士注意！日本東京羽田機場18日下午發生一起令人捏把冷汗的火警事件。一架英國航空（British Airways）準備飛往倫敦的B46班機，在機艙內突然起火，消防車緊急出動灌救。事件最初研判是行動電源起火，但經調查後確認，起火元兇竟是一支蘋果（Apple）iPhone手機，再度引發外界對機艙內電子設備安全的高度關注。根據日媒《JX通信社》報導，日本國土交通省東京空港事務所確認，18日下午羽田機場一架英國航空準備飛往倫敦的B46班機，在起飛前機艙內突然傳出火情，當局隨即緊急動員消防車前往現場應對。飛機上約有210名乘客與工作人員，客機已返回停機區，消防部門正在機內進行安全檢查。所幸火勢並未擴大，機場人員迅速處置，未傳出人員傷亡消息。事件起初研判是乘客隨身攜帶的行動電源起火所致，然而經過詳細調查後，起火點正式確認為乘客的iPhone手機，而非行動電源。事實上，iPhone或其他智慧型手機在飛機上起火的案例，在國際航空安全紀錄中早有前例，絕非新鮮事。2016年3月，一名美國少女Anna Crail在阿拉斯加航空班機上觀看電影時，手中的iPhone突然自燃，瞬間竄出約20公分高的火焰，燃燒的手機滑落到座位下方，火勢持續擴大，多名乘客緊急起身逃離。所幸機組人員迅速滅火，163名乘客均安，未傳出傷亡。該名少女事後驚魂未定表示：「我以為飛機要墜機了。」更令人憂慮的整體趨勢是，根據美國聯邦航空管理局（FAA）2024年12月公布的數據，美國航班上的鋰電池起火事件自2015年以來已暴增388%，幾乎每週發生兩次，情況相當嚴峻。無論是iPhone還是行動電源，起火的根本原因幾乎都指向同一個元兇——鋰電池過熱。專家指出，鋰電池在受到擠壓、過度充電、短路或本身瑕疵的情況下，極易引發熱失控（Thermal Runaway），一旦點燃幾乎難以撲滅，且燃燒溫度極高。國際知名航空公司阿聯酋航空（Emirates）也在去年宣布對機上行動電源使用實施更嚴格限制，直指鋰電池相關事件在航空業整體呈現上升趨勢，已成為客艙安全的重大隱患。一項針對逾800名空服員的調查顯示，高達87%的空服員對飛機上的鋰電池風險感到憂慮。此次羽田機場事件再度提醒旅客，搭飛機攜帶電子設備絕不能掉以輕心。以下幾點台灣旅客務必注意：第一，行動電源嚴禁放入托運行李，只能隨身攜帶，且容量超過160Wh者完全禁止登機；第二，手機建議避免在座椅縫隙或座位下方充電，曾有手機被夾在座椅機構中導致起火的案例；第三，飛行途中若發現電子設備發燙、冒煙或有異味，應立即通知空服員，切勿自行處理；第四，不明來源或已損壞的電子設備，建議不要攜帶上機。隨著智慧型手機與行動電源幾乎成為每位旅客的必備物品，機艙內鋰電池起火的風險也與日俱增。此次羽田機場事件所幸在起飛前及時發現，若在萬米高空上演，後果不堪設想。航空安全專家呼籲，各大航空公司與主管機關應儘速研擬更完善的電子設備管理規範，而旅客也應提高自身的安全意識，別讓隨身的「救命手機」，反而成為機艙中最危險的計時炸彈。