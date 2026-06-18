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兆豐金控今（18）日召開股東會，通過每股配發現金股利1.75元，也有股東詢問有關併購議題，總經理張傳章則回應，對整併秉持審慎、開放態度，但不會為併購而併購，也不會為了擴大規模而併購，更不希望併到資產品質不佳、股權結構複雜的「爛蘋果」，未來仍將以是否能提升集團長期經營效益、ROE、ROA及EPS作為主要考量。兆豐金總經理張傳章指出，回顧2025年，面臨全球政經情勢變化、貿易保護政策、地緣政治衝突及極端氣候等風險挑戰，兆豐金全年合併稅後淨利達350.38億元，再創歷年新高，每股稅後盈餘（EPS）2.36元，股東會也通過盈餘分配案，每股配發現金股息1.75元，以穩健獲利成果回饋股東。去年兆豐金核心獲利動能穩健，其中兆豐銀行掌握全球供應鏈重組商機，並持續深耕新南向市場，全年稅後淨利達288.66億元，整體獲利金額居本國銀行排名第5名，並穩居公股行庫之首，在利差收益與手續費收入等多元獲利來源上，均維持穩健成長動能。兆豐證券則受惠於台股價量齊揚，全年稅後淨利22.58億元；兆豐票券全年稅後淨利25.25億元，獲利創近3年新高；兆豐產險則延續營運回穩態勢，全年稅後淨利7.61億元，年成長率高達85%，兆豐金控金融集團各業務均衡發展，整體獲利結構更趨穩健。展望今年，兆豐金董事長董瑞斌表示，面對全球政經局勢動盪與挑戰，兆豐金持續秉持審慎穩健的經營策略，充分發揮集團資源綜效，深化子公司間跨業合作，強化數位金融應用及推動永續金融發展，落實「雙引擎、雙翅膀」策略，並靈活調配資產配置，以因應多變的國際環境，同時掌握企業國際化布局、供應鏈重組及風險管理新需求，續創經營佳績，為股東創造最大價值。不過，有股東希望能提高股利配發率或恢復配發股票股利，張傳章強調，兆豐金股利配發率向來不錯，今年配發率約74%，屬於相對較高水準，提高股利發放率建議公司納入整體考量，股利還是會以現金股利為主。同時，也有股東關心併購議題，除了公股投信「四合一」整併，還有公股拿下國票金經營權後的「公民併」可能性等，對此，張傳章則表示，不論公公併、公民併，甚至民公併都是採審慎、開放的態度，並且依據3大原則，包括資產品質、對象股權不宜過度複雜及長期獲利有所貢獻，也不希望併到股權複雜的爛蘋果，會以ROA、ROE為主要的考量，不會為併購而併，或為規模而併購。另有小股東詢問發展AI看法，董瑞斌認為，AI在各行業都有發展，不會讓兆豐員工因為AI沒工作，而是透過AI提升員工效率。