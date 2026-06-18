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什麼是中暑？

▲若是高溫曝曬後感到頭暈發熱，恐是中暑的症狀。（示意圖／取自photo AC）

為什麼日本人夏天愛吃梅干？

「梅干＋水」真的有用？研究這樣說

梅干怎麼吃最有效？

醫師提醒：梅干不是防中暑萬靈丹

端午連假即將到來，不過民眾出遊恐怕得先面對高溫考驗。根據中央氣象署預報，明（19）日起至下周一（22日）將是未來一周最炎熱的時段，大台北、中南部及花東地區都有機會出現36度以上高溫。在炎炎夏日來臨之際，除了補充水分、避免長時間曝曬外，日本流傳已久的「梅干防中暑」習慣近日再度引發討論。日前有網友在社群平台Threads分享，自己因天氣炎熱出現頭痛症狀，吃下幾顆乾梅後再喝水，身體不適感竟迅速緩解。貼文曝光後引發熱烈討論，也讓日本流傳多年的「梅干＋水」防中暑方法再度受到關注。中暑是人體長時間暴露在高溫環境下，導致體溫調節功能失常，引發水分與電解質失衡的症狀。常見誘因包括：高溫、悶熱環境、長時間曝曬或戶外工作、劇烈運動、飲水不足、睡眠不足、身體不適、高齡者、幼童等較脆弱族群。中暑並非突然發生，而是往往會先出現警訊。初期可能有頭暈、暈眩、大量流汗或肌肉抽筋等症狀；隨著身體水分與電解質持續流失，可能進一步出現頭痛、噁心、嘔吐、全身無力及疲倦感。若情況持續惡化，則可能出現意識不清、抽搐、無法正常行走或高燒等重度中暑症狀。醫師提醒，一旦出現意識改變或昏迷情況，應立即送醫治療，避免危及生命。日本民間長期認為梅干有助於預防中暑。原因在於人體大量流汗時，不只會流失水分，也會失去鹽分、鉀、鈣等礦物質。一旦體內水分與電解質失衡，就可能影響體溫調節能力，進而出現頭暈、噁心、倦怠等中暑症狀。而梅干除了含有鹽分，也富含鉀、鈣等礦物質，以及具有促進食慾、幫助疲勞恢復效果的檸檬酸。因此在日本，不少人會在炎熱天氣外出、運動或從事戶外工作前，先吃一顆梅干補充鹽分。這項民間智慧還曾獲得科學研究支持。日本和歌山縣立醫科大學副教授宇都宮洋才曾進行動物實驗，分別讓老鼠攝取「水」、「水加鹽」及「水加梅干」，再置於攝氏37度高溫環境中觀察。結果顯示，在實驗初期，「水加梅干」組的老鼠活動量最高；即使之後活動力下降，回到常溫環境後恢復速度也最快。研究團隊推測，這可能與梅干具有抗氧化作用有關。研究指出，高溫環境下人體會產生較多活性氧，造成所謂的「氧化壓力」，進一步增加身體負擔。而梅干可能有助提升體內清除活性氧的酵素SOD（超氧化物歧化酶）活性，降低氧化壓力帶來的影響。若想透過梅干補充鹽分，也要注意攝取量。一般建議平日食用1顆即可，若有大量流汗或戶外運動需求，可增加至2顆左右，搭配白開水一起食用，但不宜過量，以免攝取過多鈉含量。原因在於梅干雖能補充鹽分與礦物質，但無法補充足夠水分，因此「梅干＋水」才是完整組合。另外，近年流行的蜂蜜梅干雖然口感較佳，但鹽分含量通常較低，若以預防中暑為目的，傳統鹽漬梅干會更適合。不過專家也提醒，梅干並非「防中暑神藥」。中暑的根本預防之道仍是適時補充水分與電解質、避免在高溫時段長時間活動，以及維持充足睡眠和良好身體狀況。此外，不少人習慣以咖啡、紅茶或綠茶解渴，但由於含有咖啡因，可能產生利尿作用。專家建議，高溫天氣下可優先選擇白開水、運動飲料或不含咖啡因的麥茶補充水分。炎炎夏日即將到來，下次出門前不妨學學日本人的做法，在包包裡準備幾顆獨立包裝梅干。不過若已出現明顯中暑症狀，還是應立即移至陰涼處休息、補充水分，必要時儘速就醫，才能真正遠離高溫威脅。