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雷擊熱區曝光！南投、雲林一帶最明顯

▲氣象署針對「基隆、台北、新北」發布大雷雨警戒。（圖／翻攝氣象署）

今天雷雨恐持續到傍晚！一波接一波發展

明天還會下雨嗎？氣象署：範圍、雨勢都減少

午後雷雨轟炸，不少民眾今（18）日下午明顯感受到雷聲不斷、閃電頻繁，尤其大台北地區天空轟隆作響，中央氣象署預報員黃恩鴻說明，雷擊主要發生在對流旺盛、雲系垂直發展較高的區域，通常「雷越多，雨勢也會越強」，目前雷擊較明顯區域落在南投到雲林一帶，另外大台北、台北地區雷擊也相當密集，粗估14:30左右的10分鐘內全台被雷襲近百次。黃恩鴻表示，閃電、雷擊通常與午後對流發展有關，當對流雲系發展越旺盛、垂直高度越高，就越容易出現雷擊。以今日下午情況來看，雷擊最明顯的區域主要落在南投到雲林一帶，另外大台北、台北地區也有一波密集雷擊。至於雷擊到底有多密集？預報員指出，即時閃電資料大約每10分鐘更新一次，數字會持續變動，加上雷擊可分為雲中閃電、雲對地閃電、對空閃電等不同型態，因此一般預報上不會特別強調精確數量，多會以「雷擊密集」形容。不過，從當時資料觀察，大台北地區約10分鐘內出現40多次雷擊，南投一帶則約10分鐘內有50次左右，顯示午後對流發展相當旺盛。黃恩鴻表示，雖然目前雨區移動速度不慢，但後續仍有新的雨胞持續發展，呈現「一顆接一顆」的情況，也就是一波雨下完後，南邊又有新的對流雨胞往北移動，因此短時間內仍要留意雷雨、強降雨與瞬間大雨。至於今天雷擊如此明顯，是否代表明天雨勢會更大？氣象署預報員表示，並不會，明天仍有午後雷陣雨機會，但降雨範圍會再縮小，雨勢也會減弱。黃恩鴻解釋，明天之後太平洋高壓逐漸接管，午後對流發展會越來越少，因此雖然仍要留意局部午後雷雨，但整體雨勢不會比今天更明顯。提醒民眾今日傍晚前仍需留意天氣變化。