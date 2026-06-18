中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共有3場比賽，中信兄弟今日回到洲際大本營，迎戰富邦悍將，推出羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決江國豪；味全龍續拚減魔術數字，「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）掛帥交手樂天桃猿魔爾曼（Kyle Marman）；近期2連勝的統一7-ELEVEn獅，今日交手台鋼雄鷹，由獅帝芬（Jackson Stephens）對決後勁（Bradin Hagens）。《NOWnews》整理出6月18日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月18日賽前）：
🟡戰績小提示：雄鷹目前與後悍並列第2，今日各自交手獅隊、兄弟，賽果將直接影響雙方戰績排名。
獅隊目標3連勝 獅帝芬對決雄鷹後勁
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率3.09。獅帝芬本季與雄鷹有過3次交手，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.38。
雄鷹目前並列第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率4.33。後勁本季與獅隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.50。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊續拚減魔術數字 伍鐸掛帥戰魔爾曼
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽11場拿下4勝4敗，防率率2.95。摩爾曼本季與龍隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.69。
龍隊目前排名第1，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率3.97。伍鐸本季與桃猿交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.29。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
羅戈尋求本季第3勝 對決悍將江國豪
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率3.00。羅戈本季與悍將交手1場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。
悍將目前並列第2，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽7場，拿下1勝1敗，防禦率3.38。江國豪本季與兄弟交手2場，無勝敗紀律，對戰防禦率5.68。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/16中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：27度至29度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月18日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|52
|34-18-0
|0.654
|M4
|2
|富邦悍將
|50
|27-23-0
|0.540
|6
|2
|台鋼雄鷹
|53
|28-24-1
|0.538
|6
|4
|統一獅
|52
|26-25-1
|0.510
|7.5
|5
|樂天桃猿
|49
|20-27-2
|0.426
|11.5
|6
|中信兄弟
|50
|15-33-2
|0.313
|17
獅隊目標3連勝 獅帝芬對決雄鷹後勁
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率3.09。獅帝芬本季與雄鷹有過3次交手，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.38。
雄鷹目前並列第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率4.33。後勁本季與獅隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.50。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽11場拿下4勝4敗，防率率2.95。摩爾曼本季與龍隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.69。
龍隊目前排名第1，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率3.97。伍鐸本季與桃猿交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.29。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率3.00。羅戈本季與悍將交手1場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。
悍將目前並列第2，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽7場，拿下1勝1敗，防禦率3.38。江國豪本季與兄弟交手2場，無勝敗紀律，對戰防禦率5.68。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：28度至30度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：27度至29度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。