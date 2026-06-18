中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共有3場比賽，中信兄弟今日回到洲際大本營，迎戰富邦悍將，推出羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決江國豪；味全龍續拚減魔術數字，「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）掛帥交手樂天桃猿魔爾曼（Kyle Marman）；近期2連勝的統一7-ELEVEn獅，今日交手台鋼雄鷹，由獅帝芬（Jackson Stephens）對決後勁（Bradin Hagens）。《NOWnews》整理出6月18日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月18日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 52 34-18-0 0.654 M4
2 富邦悍將 50 27-23-0 0.540 6
2 台鋼雄鷹 53 28-24-1 0.538 6
4 統一獅 52 26-25-1 0.510 7.5
5 樂天桃猿 49 20-27-2 0.426 11.5
6 中信兄弟 50 15-33-2 0.313 17
🟡戰績小提示：雄鷹目前與後悍並列第2，今日各自交手獅隊、兄弟，賽果將直接影響雙方戰績排名。

獅隊目標3連勝　獅帝芬對決雄鷹後勁

🟡亞太賽事、開賽時間18：35

獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率3.09。獅帝芬本季與雄鷹有過3次交手，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.38。

雄鷹目前並列第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率4.33。後勁本季與獅隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.50。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅近期拿下2連勝，今日推出洋投獅帝芬，對決台鋼雄鷹洋投後勁。（圖／統一獅提供,2026.6.7）
▲統一獅近期拿下2連勝，今日推出洋投獅帝芬，對決台鋼雄鷹洋投後勁。（圖／統一獅提供,2026.6.7）
龍隊續拚減魔術數字　伍鐸掛帥戰魔爾曼

🟡桃園賽事、開賽時間18：35

桃猿目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽11場拿下4勝4敗，防率率2.95。摩爾曼本季與龍隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.69。

龍隊目前排名第1，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率3.97。伍鐸本季與桃猿交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.29。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍「本土洋投」伍鐸今日先發交手樂天桃猿，力拚本季第2勝，還要替球隊減少上半季封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.5.12）
▲味全龍「本土洋投」伍鐸今日先發交手樂天桃猿，力拚本季第2勝，還要替球隊減少上半季封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.5.12）
羅戈尋求本季第3勝　對決悍將江國豪

🟡洲際賽事、開賽時間18：35

兄弟目前排名墊底，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率3.00。羅戈本季與悍將交手1場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。

悍將目前並列第2，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽7場，拿下1勝1敗，防禦率3.38。江國豪本季與兄弟交手2場，無勝敗紀律，對戰防禦率5.68。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網

有線電視：

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將江國豪今日先發交手中信兄弟，尋求本季第2勝。（圖／記者林柏年攝,2026.6.7）
▲富邦悍將江國豪今日先發交手中信兄弟，尋求本季第2勝。（圖／記者林柏年攝,2026.6.7）
❗️6/16中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍亞太球場（室外球場）

氣溫：28度至30度

降雨機率：10%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：27度至29度

降雨機率：20%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：28度至29度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...