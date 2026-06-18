錯過不再有！IKEA今（18）宣布絕版品出清，479元超美躺椅、9元碗等爆款銅板價好物開搶，客廳沙發大開折扣激省兩萬元，限時3折起即刻開搶！《NOWNEWS 今日新聞》特別整理折價期限與必買好康，教宜家卡友如何聰明疊加優惠，文末更同場加映特力屋夏季降溫提案，提供讀者全方位的夏季生活指引
🟡 卡友加碼滿額送券！限時絕版出清至7/15
提醒想要挖寶的消費者，這波活動主打「限時出清、售完不補」，想搶絕對要快：
優惠折扣期限： 即日起至 2026 年 7 月 15 日止。
卡友獨家好康： 活動期間宜家卡卡友於全台各分店或官網購買家具家飾，單筆消費滿 500 元，大方再贈送 200 元滿額抵用券。
🟡 9元碗與玩具開搶！超值必買銅板價好物專區
本次最受矚目的絕對是百元有找、甚至是個位數硬幣就能帶走的銅板價好物專區：
VITABBORRE 碗（藍色，16公分）： 原價 $29，限時驚爆價只要 9元！具備防撞防刮特性，居家用餐、戶外野餐都超實用。
SANDLÖPARE 收納盒（長頸鹿）： 原價 $179，特價只要 $49。布面材質搭配童趣動物插畫，尺寸專為熱門 KALLAX 層架組設計，不用時還能折疊存放。
KALAS 餐具 18件組（多種顏色）： 原價 $69，特價 $29。平均一件不用兩塊錢，輕巧耐摔，非常適合正學習自主吃飯的幼兒。
PANSARTAX 附蓋收納盒（透明灰藍）： 原價 $199，特價 $99。如同冰塊般簡約清爽，外觀半透明方便拿取化妝品或充電線。
🟡 精選家具現省上萬！沙發降兩萬延伸桌破盤價
除了生活小物，想要趁機大改造空間的民眾，以下幾款家具直接幫你現省上萬元：
激省家具必買清單：
VISKAFORS 三人座沙發（淺米色）： 原價 $29,990，特價 $9,990，無痛現省高達 $20,000！經典線條配上獨立筒彈簧，柔軟包覆極度放鬆。
NORDVIKEN 延伸桌（黑色）： 原價 $12,990，特價 $3,999，直接省下 $8,991。實木製成、紋路天然，可自由延伸變成 4 人或 6 人桌。
GRÖNFJÄLL 辦公椅（附扶手/頭靠墊）： 原價 $13,990，特價 $5,499，狂省 $8,491。人體工學包覆設計，日常辦公久坐必備。
BRÄNNBOLL 充氣躺椅（亮橙色）： 原價 $1,599，出清特價 $479。隨附充氣泵，透氣網眼布久坐不悶熱。
🟡 同場加映！特力屋5大居家節能降溫關鍵
逛完美觀的家飾，面對高溫夏季的到來，想要一併升級修繕、打造涼感舒適省電宅的消費者，絕不能錯過同場加映的特力屋聰明降溫提案！
面對動輒飆高溫的夏日，特力屋公開五大居家節能關鍵，強打線上購物年中大促活動，眾多明星商品最低降至3折起，包含主打光觸媒除臭與瞬熱恆溫的 Smart Wash 溫水洗淨便座，以及智慧指紋密碼四合一電子鎖等。讓小資族在搶購完進口家飾後，能一站式搞定消暑省電與居家硬體升級，精打細算過夏日！
我是廣告 請繼續往下閱讀
提醒想要挖寶的消費者，這波活動主打「限時出清、售完不補」，想搶絕對要快：
優惠折扣期限： 即日起至 2026 年 7 月 15 日止。
卡友獨家好康： 活動期間宜家卡卡友於全台各分店或官網購買家具家飾，單筆消費滿 500 元，大方再贈送 200 元滿額抵用券。
本次最受矚目的絕對是百元有找、甚至是個位數硬幣就能帶走的銅板價好物專區：
VITABBORRE 碗（藍色，16公分）： 原價 $29，限時驚爆價只要 9元！具備防撞防刮特性，居家用餐、戶外野餐都超實用。
SANDLÖPARE 收納盒（長頸鹿）： 原價 $179，特價只要 $49。布面材質搭配童趣動物插畫，尺寸專為熱門 KALLAX 層架組設計，不用時還能折疊存放。
PANSARTAX 附蓋收納盒（透明灰藍）： 原價 $199，特價 $99。如同冰塊般簡約清爽，外觀半透明方便拿取化妝品或充電線。
🟡 精選家具現省上萬！沙發降兩萬延伸桌破盤價
除了生活小物，想要趁機大改造空間的民眾，以下幾款家具直接幫你現省上萬元：
激省家具必買清單：
VISKAFORS 三人座沙發（淺米色）： 原價 $29,990，特價 $9,990，無痛現省高達 $20,000！經典線條配上獨立筒彈簧，柔軟包覆極度放鬆。
GRÖNFJÄLL 辦公椅（附扶手/頭靠墊）： 原價 $13,990，特價 $5,499，狂省 $8,491。人體工學包覆設計，日常辦公久坐必備。
BRÄNNBOLL 充氣躺椅（亮橙色）： 原價 $1,599，出清特價 $479。隨附充氣泵，透氣網眼布久坐不悶熱。
逛完美觀的家飾，面對高溫夏季的到來，想要一併升級修繕、打造涼感舒適省電宅的消費者，絕不能錯過同場加映的特力屋聰明降溫提案！
面對動輒飆高溫的夏日，特力屋公開五大居家節能關鍵，強打線上購物年中大促活動，眾多明星商品最低降至3折起，包含主打光觸媒除臭與瞬熱恆溫的 Smart Wash 溫水洗淨便座，以及智慧指紋密碼四合一電子鎖等。讓小資族在搶購完進口家飾後，能一站式搞定消暑省電與居家硬體升級，精打細算過夏日！