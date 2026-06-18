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卡友加碼滿額送券！限時絕版出清至7/15

▲IKEA絕版品出清強打極致銅板價，VITABBORRE 藍色碗限時特價只要9元，兼具防撞與防刮特性。（圖／IKEA提供）

9元碗與玩具開搶！超值必買銅板價好物專區

▲IKEA絕版品出清大推高CP值「SANDLÖPARE收納盒」，長頸鹿童趣款特價只要49元且可折疊存放。（圖／IKEA提供）

精選家具現省上萬！沙發降兩萬延伸桌破盤價

▲IKEA絕版品出清下殺重頭戲，VISKAFORS三人座沙發限時特價9,990元，直接激省高達兩萬元。（圖／IKEA提供）

▲IKEA絕版品出清百元必買商品，BRÄNNBOLL充氣躺椅限時特價479元，透氣耐坐不悶熱。（圖／IKEA提供）

同場加映！特力屋5大居家節能降溫關鍵

▲特力屋線上年中大促開跑，公開夏季五大居家節能關鍵，打造省電不耗電的涼感舒適好宅。（圖／特力屋提供）

錯過不再有！IKEA今（18）宣布絕版品出清，479元超美躺椅、9元碗等爆款銅板價好物開搶，客廳沙發大開折扣激省兩萬元，限時3折起即刻開搶！《NOWNEWS 今日新聞》特別整理折價期限與必買好康，教宜家卡友如何聰明疊加優惠，文末更同場加映特力屋夏季降溫提案，提供讀者全方位的夏季生活指引提醒想要挖寶的消費者，這波活動主打「限時出清、售完不補」，想搶絕對要快：： 即日起至 2026 年 7 月 15 日止。： 活動期間宜家卡卡友於全台各分店或官網購買家具家飾，單筆消費滿 500 元，大方再贈送 200 元滿額抵用券。本次最受矚目的絕對是百元有找、甚至是個位數硬幣就能帶走的銅板價好物專區：）： 原價 $29，限時驚爆價只要 9元！具備防撞防刮特性，居家用餐、戶外野餐都超實用。： 原價 $179，特價只要 $49。布面材質搭配童趣動物插畫，尺寸專為熱門 KALLAX 層架組設計，不用時還能折疊存放。： 原價 $69，特價 $29。平均一件不用兩塊錢，輕巧耐摔，非常適合正學習自主吃飯的幼兒。： 原價 $199，特價 $99。如同冰塊般簡約清爽，外觀半透明方便拿取化妝品或充電線。除了生活小物，想要趁機大改造空間的民眾，以下幾款家具直接幫你現省上萬元：： 原價 $29,990，特價 $9,990，無痛現省高達 $20,000！經典線條配上獨立筒彈簧，柔軟包覆極度放鬆。： 原價 $12,990，特價 $3,999，直接省下 $8,991。實木製成、紋路天然，可自由延伸變成 4 人或 6 人桌。： 原價 $13,990，特價 $5,499，狂省 $8,491。人體工學包覆設計，日常辦公久坐必備。： 原價 $1,599，出清特價 $479。隨附充氣泵，透氣網眼布久坐不悶熱。逛完美觀的家飾，面對高溫夏季的到來，想要一併升級修繕、打造涼感舒適省電宅的消費者，絕不能錯過同場加映的特力屋聰明降溫提案！面對動輒飆高溫的夏日，特力屋公開五大居家節能關鍵，強打線上購物年中大促活動，眾多明星商品最低降至3折起，包含主打光觸媒除臭與瞬熱恆溫的 Smart Wash 溫水洗淨便座，以及智慧指紋密碼四合一電子鎖等。讓小資族在搶購完進口家飾後，能一站式搞定消暑省電與居家硬體升級，精打細算過夏日！