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▲阮經天（右）和王淨（左）彼此熟稔，在《沉默的審判》記者會上聊到不同話題，表情也很有戲劇感。（圖／記者嚴俊強攝）

▲王淨在《沉默的審判》要演出不同人格，難度高，演得也賣力。（圖／記者嚴俊強攝）

▲阮經天（如圖）提到和另一位男神張孝全合演《沉默的審判》，表示從對方的演出得到很多驚喜。（圖／記者嚴俊強攝）

阮經天、王淨與《周處除三害》導演黃精甫再度攜手，合作Netflix新影集《沉默的審判》，兩人都有人格分裂、多重角色的表演，情緒很重、演來也吃力，不過阮經天讚美王淨不管在演技還是敬業表現，都讓他感覺已經長大了，聽慣他開玩笑的王淨有些受寵若驚。然而彼此都對能跟張孝全合作感到開心，阮經天更表示：「看著他的眼睛真的會知道他是很誠懇的人，也會有種特別安心的感覺。」《沉默的審判》情節曲折，王淨和阮經天其實在劇中對手的部分並不如外界想像中多，第一集裡的「紅樓爆炸綁架案」算是他們對戲最多的部分，而且同樣的地點、要拍攝好幾種不同的情境，兩人在調整鏡位的空檔聊天聊到都不知道還能聊什麽，王淨打趣道：「我們甚至還聊股票，我其實根本都沒買，還可以聊全球經濟趨勢之類的。」被阮經天制止：「妳不要亂講。」而對於跟張孝全合作，她原先竟然還有點矛盾。劇中王淨要分飾母女，媽媽一角跟張孝全配對，但他們在開拍之後才見到面，之前沒太多機會培養感情，王淨認為他很親切也很好聊，本來還因為好友李沐演過好幾次張孝全的女兒，聽到自己其中一個角色是他的太太，一時之間有點輩分錯亂，見到本人之後才覺得完全不需顧慮，大讚：「他的保養非常好，狀態很完美。」只是兩人到北海道拍對手戲，當地晚上冷到負10度，感覺並不像看起來浪漫。王淨嘆道：「冷到一下戲就去劇組設置的小攤喝關東煮的熱湯，那是一種小確幸。然後雪地騎腳踏車的戲，我因為平衡感偏差，只想知道保險有沒有好好買？有幾次都會想到我是不是要bye了？」阮經天和張孝全在戲裡的對手戲，有幾場情緒比較激烈，但當看著張孝全的眼睛，就會感覺他是很誠懇的人。張孝全戲裡是前檢察官，阮經天的角色會跟他講到一些實情，如果張孝全沒讓人感到誠懇，就會讓人很抗拒對他吐實，還好阮經天看到張孝全出現就有種特別安心的感覺，張孝全在現場很安靜，讓人感到很舒服。再次和王淨合作，阮經天覺得她比拍《周處除三害》時放鬆很多，有幾幕戲被她的表現震撼到。其中一段他切完牛排、把她頭按在桌上，王淨妙喻：「他是沉浸式的表演，我本來很怕他把我的頭壓住『請我吃牛排』，但那一段我們有一直排戲，有在蠻保護我的情況下拍完。」阮經天則讚美她：「這種戲通常打人的比被打的壓力大。」她在拍攝現場還對他表示：「哥你放心，你盡量。」那牛排其實被阮經天切到血肉模糊，王淨沒有因為環境不舒適有任何抱怨，表現真的很成熟。《沉默的審判》將於今年第3季獨家在Netflix播出