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5大目標全失敗

14點備忘錄內容如下

美國與伊朗已簽署諒解備忘錄（MOU）正式文本，這份文本先是透過電子方式簽署遠端簽署，之後川普又在凡爾賽宮親自簽署了一次，而備忘錄的14項條款也正式對外曝光。對此，有英國媒體檢視內容後，直呼這份備忘錄等於是川普政府承認失敗的體現，狠酸川普對伊朗發動戰爭勞民傷財又浪費時間，但最後一無所獲，徒然給自已留下污點與恥辱。英媒《天空新聞》報導表示，川普在備忘錄內容公布前還在大肆宣揚自己達成的成就，但實際的備忘錄內容卻與川普吹噓的相去甚遠，報導還指出G7峰會上的其他國家領袖，心裡都很清楚這是一場災難性的混亂，但因為擔心招致川普報復，所以沒有公開批評，只能暗自翻白眼。報導狠批「這對美國來說，無疑是一件真正的恥辱與污點」、「這場伊朗戰爭是一場悲劇性且勞民傷財的浪費時間，它既無法遏制伊朗的惡意影響力，也無法讓美國再次偉大」。伊朗重申其不會獲取或研製核武器，但在戰前伊朗的官方說法一直就是無意研發核武，目前看來濃縮鈾還是會留在伊朗境內，川普吹噓自己阻止伊朗獲得核武，但實際上根本不是如此，如今等於只是回到戰前的現況。川普確實讓伊朗政府換了一批人，但結果這批新的統治團隊比舊的更強硬更保守，更沒有妥協意願。這曾是川普政府宣稱的作戰目標，但是如今看來起到完全相反的效果，現在伊朗政府地位反而獲得強化，重新解凍大筆資金，對人民的控制力更嚴密。。完全沒列入備忘錄中，川普政府多次吹噓摧毀伊朗的飛彈庫存，但事實上伊朗仍能夠朝周遭國家射飛彈，還有美國情報部門估計，伊朗70％飛彈依舊可使用。目前看來，對伊朗代理人的約束也不在備忘錄中，真主黨在與以色列的對抗中仍然沒有被擊潰，伊朗也沒有放棄對真主黨的支持。1.美國和伊朗立即並永久停止包括黎巴嫩在內，所有戰線的軍事行動，承諾今後互不發動戰爭或軍事行動，最終協議將確認包括黎巴嫩在內的所有戰線戰爭的永久結束。2.美伊承諾尊重彼此的主權和領土完整，並且不干涉彼此的內政。3.美伊承諾在最多60天內進行談判並達成最終協議，但經雙方同意後可延長。4.美國在諒解備忘錄簽署後，立即著手解除對伊朗的海上封鎖，將在30天內完全解除海上封鎖，並承諾在最終協議達成後30天內將其軍隊撤離伊朗週邊區域。5.伊朗將在諒解備忘錄簽署後，確保商船在60天期限內免費安全地在波斯灣至阿曼海之間通行，伊朗將在30天內開展排除水雷工作。6.美國承諾與區域夥伴合作投入至少3000億美元用於伊朗重建與經濟發展，其實施機制將作為最終協議的一部分在60天內敲定，美國將授予所有相關金融交易所需的許可證、豁免和許可。7.美國承諾終止對伊朗的一切制裁，包括聯合國安理會決議。8.伊朗重申其不會獲取或研製核武器，雙方同意在國際原子能機構的監督下對伊朗的濃縮鈾進行現場稀釋等。9. 在最終協議達成之前，美國和伊朗同意維持現狀，美國不會實施任何新制裁，也不會在該地區部署更多部隊。10.美國承諾，在諒解備忘錄簽署後到制裁終止前，美國財政部將對伊朗原油、石油產品及其衍生品的出口，以及所有相關服務（包括銀行交易、保險、運輸等）發放豁免。11.美國承諾在諒解備忘錄生效實施後，開放伊朗被凍結或受限的資金及資產。12.美伊同意建立執行機制，監督本諒解備忘錄的實施，以及最終協議的未來遵守情況。13.本諒解備忘錄簽署後，在開始實施第 1、4、5、10 和 11 條，以及持續實施這些措施的前提下，美伊將就其他條款展開最終協議談判。14.最終協議將由具有約束力的聯合國安理會決議予以認可。