（更新時間15:42 新增大雷雨警戒區域）中央氣象署今（18）日發布大雷雨警戒表示，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨，中部以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。其中台北市、新北市發布災防告警，提醒民眾所在地附近已或將有劇烈雷雨或降雨，請注意安全並尋找遮蔽。
🟡 15:22發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時52分
基隆市：中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、平溪區、金山區、萬里區、烏來區
桃園市：大溪區、龜山區、龍潭區、復興區
新竹縣：關西鎮
🟡 15:19發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時49分
南投縣：埔里鎮、國姓鄉
新竹縣：竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣：頭份市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
台中市：東區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
🟡 14:30發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至16時00分
南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉
雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉
嘉義縣：梅山鄉
彰化縣：二水鄉
🟡 14:58發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至15時28分
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區
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📍持續時間至16時00分
南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉
雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉
嘉義縣：梅山鄉
彰化縣：二水鄉
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📍持續時間至15時22分
基隆市：七堵區
臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、深坑區、石碇區、烏來區
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基隆市：中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、平溪區、金山區、萬里區、烏來區
桃園市：大溪區、龜山區、龍潭區、復興區
新竹縣：關西鎮
📍持續時間至16時49分
南投縣：埔里鎮、國姓鄉
新竹縣：竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣：頭份市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
台中市：東區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
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南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉
雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉
嘉義縣：梅山鄉
彰化縣：二水鄉
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新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區
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南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉
雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉
嘉義縣：梅山鄉
彰化縣：二水鄉
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基隆市：七堵區
臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、深坑區、石碇區、烏來區