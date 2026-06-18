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▲從雷達回波合成圖中可見，午後對流雲系發展旺盛。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署下午3時發布豪雨特報。（圖／中央氣象署提供）

新北午後雷聲不斷、國家警報響！中央氣象署持續發布大雷雨即時訊息、豪雨特報，臺北市、新北市、南投縣豪雨預估一路炸到晚上。氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，除了前述3縣市注意豪雨，中部以北地區、宜蘭山區也有局部大雨發生機率。「台灣颱風論壇 」粉專提醒，雙北、基隆、南投留意午後雷陣雨，由於午後對流爆發相當旺盛，有密集雷電現象，民眾應注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣發生。中央氣象署在下午3時發布豪雨特報，今（18）日臺北市、新北市及南投縣有局部大雨或豪雨，中部以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，影響時間預計從下午至晚上。民眾應注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。◾影響時間：18日下午至18日晚上◾豪雨：臺北市、新北市、南投縣◾大雨：基隆市、北海岸、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區新北午後突下起大雷雨，且閃電、雷聲不斷，國家級警報大響，民眾也直呼：「現在的雨堪比颱風」、「大得誇張」、「我被雷嚇到抖了好幾下」、「手機還收到大雨警報」。