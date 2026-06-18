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合庫金控今（18）日舉行股東常會，除通過普通股每股配發1.05元股利，包括現金股利0.8元、盈餘轉增資配股0.25元 ，也完成董事改選，結果如先前規畫，一般董事財政部維持6席、農會2席、信合社1席，獨立董事5席也依財政部規畫。合庫金董事長林衍茂表示，截至2025年底合庫金總資產達新台幣5.38兆元，續創歷史新高，合庫金2025年合併稅後淨利214.48億元，年增16.39億元，年成長8.27%，每股盈餘由前年的1.23元增加至去年的1.36元；股東權益報酬率（ROE）由前年的7.84%增加至去年的7.87%；資產報酬率（ROA）亦由前年的0.40%增加至去年的0.41%。合庫金核心子公司合庫銀行去年合併稅後淨利208.14億元，年增18.61億元，年成長9.82%。其餘6間子公司皆維持一定的獲利水準，合庫集團持續穩健獲利，整體經營績效穩步向前。合庫金今日股東會除報告、承認與其他事項外，新增選舉董事案，亦提出2025年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1.05元，其中現金股利0.80元，盈餘轉增資配股0.25元。另外，也修正「取得或處分資產處理程序」討論案，均順利獲得股東的鼎力支持。面對全球經濟、關稅貿易、中東情勢等地緣政治及金融環境的迅速變化，合庫金也強調，將秉持穩健經營的發展理念，戮力再創佳績；同時將強化企業的經營韌性，攜手股東、客戶及員工共享亮麗的經營成果，共創永續未來。