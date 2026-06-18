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近期依托咪酯等新興毒品屢傳釀禍，今年1至4月毒駕案件數直逼6000件。配合跨部會毒駕防制政策，交通部今（18）日預告修正《道路交通安全規則》部分條文，將從4大面向管理包含要經歷2階段的換照觀察制度等，預計在7月中旬實施，希望建立更完整的毒駕預防性駕照管理機制。毒品對駕駛人的反應能力、判斷力及注意力均可能造成嚴重影響，交通部從駕駛人資格管理、駕照核發及持照限制等面向建立預防性管制機制。根據統計今年1至4月毒駕舉發並移送，累積5845件，已經超過去年全年（1萬1084件）的一半。交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯指出，今日預告修法，有14天預告期，後續會跟內政部討論，預計在7月中公告實施。他說明本次4大修法重點，如下。經確認施用毒品的汽車駕駛人，必須完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，且自完成日起6個月內未再有施用毒品情形，才可以換發有效期間三年的「短期駕駛執照」。後續還6年觀察期，期間每滿三年須重新換照，才可換成可用到70歲的長期駕照。有吸食毒品、被吊銷駕照的人，必須完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，才能依規定換發駕駛執照；未完成相關程序前，不得駕車上路。經確認施用毒品者，在未完成毒品戒癮治療或毒品危害講習前，或在完成後6個月內再有施用毒品情形者，不得參加汽車駕駛執照考驗，避免高風險駕駛人直接取得駕駛資格。曾因毒駕遭吊銷駕駛執照者，申請重新參加駕照考驗時，應檢附完成毒品戒癮治療或毒品危害講習證明文件，才可參加考照。另外，若因毒駕駕照吊扣或吊銷者，不能利用互惠換照原則，用外國駕照換領我國駕照。