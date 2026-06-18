2026端午連假從明（19）日起至周日（21日）連放3天，近年民眾為了早點返鄉會搭乘更快速的高鐵，但高鐵票在熱門時段往往一位難求，若沒買到還得與別人搶自由座，更慘的話甚至得一路站回家。但近日就有乘客表示，推薦改搭乘「和欣客運」替代高鐵移動，車上設備不只齊全，每項服務水準都相當高，同樣路段對比高鐵還能省下將近1000元，是兼顧荷包與睡眠的長途搭車首選，引來一票過來人稱讚「真的超舒服」。
2026端午連假不搭高鐵了！乘客有新選擇：實測省近千元
有網友昨日在Threads發文分享，表示現今和欣客運裝潢變得超豪華，不只座椅有腳靠，還可以自由調整角度，甚至每個位置上還有小電視、Type-C充電孔，「沒想到超多可以看的影片耶！這樣高雄到台北只要660，時間不趕的話我一定會放棄高鐵」。
實際查詢高鐵車票，若同樣是從台北到高雄，搭乘高鐵從台北站到左營站，標準車廂全票就要價1490元，對比原PO改搭和欣客運，只花費660元，兩者相差了830元，省了將近千元。如遇到連假優惠期間，客運價格將來到更低，等於還能省更多。
貼文曝光後，引來不少乘客留言支持，「台灣最舒適、服務最好的長途客運就是和欣客運」、「時間不趕我都會半夜坐和欣回台南，價格還只有高鐵一半，CP值超高」、「搭和欣快十年了，從大學搭到現在，以前二排椅還是按摩椅，有附小毯子，跟遊戲機，在車上一點都不無聊」、「重點椅子超級舒服，一眨眼就到了，反觀高鐵的椅子超難坐」。
和欣客運「頭等艙等級服務」！兩大車型好座又豪華
據了解，和欣客運是創立於1999年的客運公司，路線上專精於台灣西部，主要在台北、板橋、台南、台中、高雄等地區提供跨縣市移動服務。而和欣客運以寬敞舒適的座椅與頭等艙級別的服務聞名，藉由高品質的長途乘車體驗，成為台灣人往返台灣西部都會區的熱門選擇。
目前和欣客運主要分為「白金臥艙」、「豪華經濟艙」等2種車型，設備同樣都包括個人液晶電視、座位USB充電功能、座椅喇叭、可收納式餐檯和洗手間等，最直觀的差異在於座椅排數與空間配置，其中白金臥艙採用更為寬敞的兩排座椅（1+1），豪華經濟艙則採能容納更多人的三排座椅（1+2）規劃。
和欣客運真實評價曝光！最大敗筆是它：不敢搭
《NOWNEWS今日新聞》記者曾在周末實際搭乘和欣客運「台北－台中」路線，並選擇白金臥艙車型，一上車就能感受到車上環境乾淨明亮，椅子十分好坐，不會有太硬或太軟問題，尤其兩排座增大每個人座位空間，伸直雙腳也都沒有問題，椅背可大幅度傾斜，長途坐起來相當適合，且車上還設有專用洗手間，完美解決長途搭車的內急問題，是個兼顧荷包與睡眠的極佳長途選擇。
雖然和欣客運CP值較高，相較於台灣高鐵，票價便宜將近一半以上，夜間搭乘能省下一晚住宿費。但最大缺點就在於「路途時間」，倘若遇連假或尖峰時段，通勤時間可能拉長，且行程變數較大，乘客一坐可能得花費數小時才能抵達目的地。如你是趕時間的人，還是建議選擇台鐵或高鐵等大眾交通工具較佳。
端午連假客運票更便宜了！公路局祭85條路線優惠：最低42折起
值得一提的是，為了減緩端午連假期間國道壅塞狀況，公路局自6月18日至21日推出多項公共運輸優惠措施，其中「85條中長程國道客運路線」享票價6折優惠；若民眾登錄TPASS 2.0會員，當月累計搭乘2至3次可再享15%回饋，累計4次以上則享30%回饋，優惠疊加後最低可達42折。而和欣客運全路線皆適用相關優惠，如有需求的乘客不妨趁著這次連假搭乘看看，不只睡一覺就能到家，還能用更低的價格返鄉。
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有網友昨日在Threads發文分享，表示現今和欣客運裝潢變得超豪華，不只座椅有腳靠，還可以自由調整角度，甚至每個位置上還有小電視、Type-C充電孔，「沒想到超多可以看的影片耶！這樣高雄到台北只要660，時間不趕的話我一定會放棄高鐵」。
貼文曝光後，引來不少乘客留言支持，「台灣最舒適、服務最好的長途客運就是和欣客運」、「時間不趕我都會半夜坐和欣回台南，價格還只有高鐵一半，CP值超高」、「搭和欣快十年了，從大學搭到現在，以前二排椅還是按摩椅，有附小毯子，跟遊戲機，在車上一點都不無聊」、「重點椅子超級舒服，一眨眼就到了，反觀高鐵的椅子超難坐」。
據了解，和欣客運是創立於1999年的客運公司，路線上專精於台灣西部，主要在台北、板橋、台南、台中、高雄等地區提供跨縣市移動服務。而和欣客運以寬敞舒適的座椅與頭等艙級別的服務聞名，藉由高品質的長途乘車體驗，成為台灣人往返台灣西部都會區的熱門選擇。
目前和欣客運主要分為「白金臥艙」、「豪華經濟艙」等2種車型，設備同樣都包括個人液晶電視、座位USB充電功能、座椅喇叭、可收納式餐檯和洗手間等，最直觀的差異在於座椅排數與空間配置，其中白金臥艙採用更為寬敞的兩排座椅（1+1），豪華經濟艙則採能容納更多人的三排座椅（1+2）規劃。
《NOWNEWS今日新聞》記者曾在周末實際搭乘和欣客運「台北－台中」路線，並選擇白金臥艙車型，一上車就能感受到車上環境乾淨明亮，椅子十分好坐，不會有太硬或太軟問題，尤其兩排座增大每個人座位空間，伸直雙腳也都沒有問題，椅背可大幅度傾斜，長途坐起來相當適合，且車上還設有專用洗手間，完美解決長途搭車的內急問題，是個兼顧荷包與睡眠的極佳長途選擇。
雖然和欣客運CP值較高，相較於台灣高鐵，票價便宜將近一半以上，夜間搭乘能省下一晚住宿費。但最大缺點就在於「路途時間」，倘若遇連假或尖峰時段，通勤時間可能拉長，且行程變數較大，乘客一坐可能得花費數小時才能抵達目的地。如你是趕時間的人，還是建議選擇台鐵或高鐵等大眾交通工具較佳。
值得一提的是，為了減緩端午連假期間國道壅塞狀況，公路局自6月18日至21日推出多項公共運輸優惠措施，其中「85條中長程國道客運路線」享票價6折優惠；若民眾登錄TPASS 2.0會員，當月累計搭乘2至3次可再享15%回饋，累計4次以上則享30%回饋，優惠疊加後最低可達42折。而和欣客運全路線皆適用相關優惠，如有需求的乘客不妨趁著這次連假搭乘看看，不只睡一覺就能到家，還能用更低的價格返鄉。
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