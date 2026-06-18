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2026端午連假不搭高鐵了！乘客有新選擇：實測省近千元

▲和欣客運被稱讚是高CP值長途客運，車內服務頂級又豪華，讓民眾愛搭10年回不去。（圖／和欣客運臉書）

若同樣是從台北到高雄，搭乘高鐵從台北站到左營站，標準車廂全票就要價1490元，對比原PO改搭和欣客運，只花費660元，兩者相差了830元，省了將近千元

▲和欣客運主要分為「白金臥艙」、「豪華經濟艙」等2種車型，其中白金臥艙採用更為寬敞的兩排座椅（1+1），乘客坐起來更舒適。（圖／和欣客運官網）

和欣客運「頭等艙等級服務」！兩大車型好座又豪華

▲和欣客運車上設備相當齊全，根據官網介紹，不只包含可收納式餐檯和洗手間，還設有個人液晶電視、座位USB充電功能、座椅喇叭等服務。（圖／和欣客運官網）

和欣客運真實評價曝光！最大敗筆是它：不敢搭

一上車就能感受到車上環境乾淨明亮，椅子十分好坐，不會有太硬或太軟問題，尤其兩排座增大每個人座位空間，伸直雙腳也都沒有問題，椅背可大幅度傾斜，長途坐起來相當適合，且車上還設有專用洗手間

但最大缺點就在於「路途時間」，倘若遇連假或尖峰時段，通勤時間可能拉長，且行程變數較大，乘客一坐可能得花費數小時才能抵達目的地。

▲雖然和欣客運CP值較高，但路途時段也跟著拉長，加上若遇到連假或周末尖峰時間，乘客一坐可能得花費數小時才能抵達目的地。（圖/和欣客運臉書）

端午連假客運票更便宜了！公路局祭85條路線優惠：最低42折起

2026端午連假從明（19）日起至周日（21日）連放3天，近年民眾為了早點返鄉會搭乘更快速的高鐵，但高鐵票在熱門時段往往一位難求，若沒買到還得與別人搶自由座，更慘的話甚至得一路站回家。但近日就有乘客表示，，引來一票過來人稱讚「真的超舒服」。有網友昨日在Threads發文分享，表示現今和欣客運裝潢變得超豪華，，「沒想到超多可以看的影片耶！這樣高雄到台北只要660，時間不趕的話我一定會放棄高鐵」。實際查詢高鐵車票，。如遇到連假優惠期間，客運價格將來到更低，等於還能省更多。貼文曝光後，引來不少乘客留言支持，、「時間不趕我都會半夜坐和欣回台南，價格還只有高鐵一半，CP值超高」、、「重點椅子超級舒服，一眨眼就到了，反觀高鐵的椅子超難坐」。據了解，和欣客運是創立於1999年的客運公司，路線上專精於台灣西部，目前和欣客運主要分為「白金臥艙」、「豪華經濟艙」等2種車型，《NOWNEWS今日新聞》記者曾在周末實際搭乘和欣客運「台北－台中」路線，並選擇白金臥艙車型，，完美解決長途搭車的內急問題，是個兼顧荷包與睡眠的極佳長途選擇。雖然和欣客運CP值較高，相較於台灣高鐵，票價便宜將近一半以上，夜間搭乘能省下一晚住宿費。如你是趕時間的人，還是建議選擇台鐵或高鐵等大眾交通工具較佳。值得一提的是，為了減緩端午連假期間國道壅塞狀況，而和欣客運全路線皆適用相關優惠，如有需求的乘客不妨趁著這次連假搭乘看看，不只睡一覺就能到家，還能用更低的價格返鄉。