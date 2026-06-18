因午後對流雲系發展旺盛，今（18）日北部、中南部易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雷雨警戒及豪雨特報，並針對山區部分溪流發布國家級警報細胞簡訊。經濟部水利署同步針對雙北市、南投縣發布一、二級淹水警戒，其中大安區台灣大學測站時雨量達69毫米，提醒低窪地區慎防積水，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。
⚠️淹水警戒範圍
一級警戒
台北市 : 文山區、 大安區 、 中正區
新北市：中和區 、 永和區 、 新店區
二級警戒
台北市 : 信義區 、 萬華區
南投縣 : 竹山鎮
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️災防告警
◼︎影響地區：新竹縣橫山鄉、尖石鄉；台中市太平區
發布時間：6月18日15時19分
氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域），台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至17時19分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
◼︎影響地區：台北市士林區；新北市新店區、三峽區、汐止區、石碇區、烏來區
發布時間：6月18日14時22分
氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林），新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區），新北市大豹溪，新北市永定溪（石碇蚯蚓坑），新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋），臺北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至16時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
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一級警戒
台北市 : 文山區、 大安區 、 中正區
新北市：中和區 、 永和區 、 新店區
二級警戒
台北市 : 信義區 、 萬華區
南投縣 : 竹山鎮
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️災防告警
◼︎影響地區：新竹縣橫山鄉、尖石鄉；台中市太平區
發布時間：6月18日15時19分
氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域），台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至17時19分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
◼︎影響地區：台北市士林區；新北市新店區、三峽區、汐止區、石碇區、烏來區
發布時間：6月18日14時22分
氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林），新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區），新北市大豹溪，新北市永定溪（石碇蚯蚓坑），新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋），臺北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至16時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。