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約打高爾夫互送簽字筆

韓國總統李在明在結束G7領袖峰會行程後，於返韓期間透過社群平台分享他與美國總統川普的熱絡互動，大方曬出兩人微笑自拍照，更感性發文宣告「韓美關係歷久彌堅」。綜合韓媒報導，李在明透露，他在峰會晚宴上恰好坐在川普身旁，雙方隨即展開長達一個半小時的深入對談，針對朝鮮半島局勢及雙邊戰略合作進行了具建設性的坦率交流，整體氣氛相當融洽且深具實質意義。除了嚴肅的政治議題，兩人的私下互動也成為焦點，李在明透露川普在席間主動提及高爾夫球話題，還熱情邀請李在明夫婦未來一同揮桿。當時李在明夫人金惠景還俏皮地與川普「打勾勾」約定。川普在隔日再度提起此事，讓李在明笑稱原本以為只是客套話，現在看來得認真做準備了。在峰會最後一場餐會結束時，川普特別將自己慣用的簽字筆當作禮物贈予李在明。這份禮物其實別具象徵意義，因為去年8月，李在明造訪白宮時也曾應川普要求在留言簿上提詞，隨後便將自己的專用簽字筆贈送給川普。這次川普「回禮」送筆，顯見雙方私交與互動的延續性。李在明強調，這次在G7場邊的頻繁互動，讓他再次確認了美韓兩國在鞏固同盟關係上的高度共識，也深刻感受到川普對雙邊情誼的重視。