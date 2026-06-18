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▲阮經天認真回答關於家裡被陌生男子按門鈴的問題，也詳述了事發那幾天的心情變化。（圖／記者嚴俊強攝）

▲阮經天（左）和王淨（右）再次攜手合作影集《沉默的審判》，彼此角色的難度都很高。（圖／記者嚴俊強攝）

金馬影帝阮經天上個月初在民生社區家中連續好幾天被陌生男子清晨按門鈴，當時一度氣到拍片質問對方：「你到底想幹嘛？你知道我是誰嗎？」對方則表示：「我每一家都會按啊。」還要他去叫警察來。事隔一個半月，他態度大轉變，改口稱：「他有可能是需要幫忙的，不要輕易的把是非黑白直接貼上去。」一切都拜他在新戲《沉默的審判》角色遭遇所賜，讓他用不一樣的角度去看這件事。阮經天今（18）日出席《沉默的審判》宣傳活動，笑稱：「那陣子很緊張大家會問這個問題，但，來都來了，該問的總是要問。」還再三強調：「真的沒關係，我是認真的。」他澄清報導說他家被按了3天鈴，其實是4天，他坦言：「第1天的確有嚇到，第2天有點生氣，但到第3天的時候有點習慣，想跟他聊一聊，我也想確認一下是不是因為我才來按，很顯然的不是嘛。」他想到自己劇中角色遭遇，竟然能夠轉換立場看問題。他提到自己的角色在戲裡承受了很多，想到清晨6點多來按他家門鈴的陌生男子，覺得有可能對方一樣有在承受些什麼，說道：「當我們說到他，先用負面的標籤把他貼上去的時候，我們其實會忽略一件事情，其實他有可能是需要幫忙的。」他和《沉默的審判》導演黃精甫有聊過這件事，想到人們很容易去不喜歡那位陌生男子及其行為，但事情往往沒有那麼單純，自我提醒不要輕易的把標籤直接貼上去。而現今社會比以往更容易掀起對立，阮經天則說道：「無論是網上言論，還是現在的風氣也好，大家有時候彼此會挺激烈的，雖然那些對立、仇恨，是可以被傳播的，同樣的善意也可以，大家都其實有時候可以慢一慢，緩一緩，想一想，我們並沒有資格去評斷那些社會案件，因為我們不知道他們每個人各自的立場是什麼，但我們可以做的是，適當的讓自己的心情和緩一點。」這次在《沉默的審判》中，阮經天挑戰人格分裂的角色，演起來非常吃力，也讓他得到更多的省思。他很感謝黃精甫、劇組人員以及已經很熟、再度合作的王淨，認為大家像是個家庭，他本來在媽媽去世後，覺得狀況不太好，不確定能否承受這齣戲的演出，還好劇組所有人的幫助，讓他緊繃的情緒能適時舒緩。