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華南金控今（18）日舉行股東常會，去（114）年合併稅後淨利264.24億元，每股稅後盈餘（EPS）1.90元，會中通過配發每股現金股利1.35元及股票股利0.1元，合計1.45元。董事長陳芬蘭表示，華南金自111年起推動的「3年獲利提升計畫」已見顯著成效，今年將正式啟動全新的「5年策略藍圖」，以健全集團經營體質為核心，訂定具成長性與挑戰性的戰略目標，華南金今年股東常會重要議案包括承認114年度營業報告書及合併財務報表，114年合併稅後淨利與每股稅後盈餘分別為264.24億元及1.90元；以及盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案，分別為現金股利1.35元，計187億8790萬2870元，股票股利0.1元，計13億9169萬6500元，每股面額10元，共發行普通股139169650股。並通過「取得或處分資產處理程序」修正案及解除董事競業禁止的限制案。儘管去年面臨全球金融市場波動、國際關稅談判及地緣政治風險升高的環境，華南金依然展現高度營運韌性，向全體股東交出獲利創歷史新高的亮麗成績單。在多元獲利策略帶動下，3大核心子公司114年度皆有亮麗表現，華南銀行稅後淨利241.52億元，年增11.79%，得益於利息淨收益及財富管理手續費淨收入成長，其中財管手收突破百億元，成長36.3%，居公股銀行第一名。華南永昌證券去年稅後淨利20.64億元，年增8.23%，受惠於台股價量齊揚，帶動經紀市占率達2.7%及自營收益大幅成長；華南產險稅後淨利18.02億元，年增39.37%，主要由車險及火險獲利增加所驅動。延續強勁成長動能，華南金今年前5月累計稅後淨利達144.69億元，EPS為1.04元，較去年同期大幅成長73.3%，與旗下子公司銀行、證券、產險及創投之強勁獲利成長表現，持續刷新集團紀錄。華南金董事長陳芬蘭指出，華南金在業務推進與風險管理上並重，集團全面引進風險加權資產收益率（RORWA）機制，在確保風險控管的前提下引導業務穩健成長，並順利推動華南永昌投信的財務改善計畫。在整合行銷方面，總經理蕭玉美表示集團積極建構金融生態圈，提升跨子公司交叉銷售效益，114年集團共同行銷效益達 27.95億元，年成長 8.54%，顯見整合各子公司通路資源之經營綜效已穩步拓展。展望未來，華南金總經理蕭玉美強調，雖然全球經濟仍受地緣政治及國際貿易變數影響，但AI科技創新發展將持續帶動我國產業升級。華南金將貫徹5大成長策略，以持續壯大營運規模，為股東創造優質及永續的獲利，包含一、優化資本使用效率，持續提升資產報酬與手續費收入貢獻。二、加速獲利結構轉型，深化全球企業金融布局，全面提升財富管理動能。三、擴大金融科技賦能，推動數位創新與精準行銷，開創多元獲利引擎。四、發揮集團整合優勢，深化共同行銷，創造最大營運綜效。五Σ強化風險管理與績效管理，打造集團營運韌性及推動永續發展。並持續秉持穩健、誠信與永續經營理念，深化核心業務發展，致力為股東、客戶及社會創造長期穩健的價值。