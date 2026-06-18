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「這很不妙。先前看他投球完的動作顯得不太順暢，原來就是因為這個不適感。」

「接下來對道奇而言，手指傷勢恐怕才是必須密切關注的狀況。」

「我覺得在投球的當下，其實沒有太大影響。畢竟本來就沒辦法保證，每次都在100%完美狀態下上場投球，賽季中碰到這種狀況也是在所難免。」

洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（18）日對陣坦帕灣光芒掛帥先發，比賽間一度右手中指水泡破裂出血，仍苦撐在場上，最終主投6局失4分，雖艱難拿下第7勝，但賽後外媒《今日美國》報導中提到，手指頭破皮流血，未來有一定程度復發風險存在，「受到這種傷勢，大谷翔平的投球機制，也可能將會完全改變。」大谷翔平此役共投91球，送出5次三振、2次保送失掉4分，第6局更首度在先發登板日以代打身分上場，最後擊出游擊方向滾地球出局，道奇本場最終逆轉取勝，3連勝橫掃光芒，大谷翔平浴血奮戰下拿到本季第7勝。當大谷翔平投完6局走回休息區時，當地轉播電視台「SportsNet LA」特寫畫面中可以清楚看到，他中指外側第一關節附近正在流血，甚至連褲子上也沾到血跡，賽後成為關注焦點。「SportsNet LA」當家主播喬·戴維斯（Joe Davis）當下就語帶擔憂地表示：「從畫面來看，這個時候傷口已經裂得很開了。大谷翔平是在忍著疼痛的情況下投完第6局的。」球隊傳奇名將兼球評卡羅斯（Eric Karros）則分析道：美媒《今日美國》（USA Today）賽後報導則指出，大谷翔平稍早登板前，才因左膝發炎而在12日對白襪的比賽中缺席一場以指定打擊（DH）身分上場的比賽，如今又發生最麻煩的手指破皮流血狀況，成為一顆外爆彈，在未來某一場比賽隨時可能復發，儘管轉播方、外媒都表達擔憂，但大谷翔平賽後仍冷靜地表示：總教練羅伯斯（Dave Roberts）也認為是小事：「我不認為這會對他下一次的先發登板，造成任何影響。」