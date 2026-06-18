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端午連假即將迎來大批出遊人潮，台中市交通局特別提醒，國道1號、3號中部路段及台74線銜接處在連假尖峰時段極易回堵。市府除規劃疏導對策外，也呼籲未計畫上國道的用路人盡量避開交流道周邊，或改走台61線、台63線等省道替代道路，並搭配交通網APP與大眾運輸，免去塞車與尋找車位之苦。交通局長葉昭甫指出，根據過往連續假期經驗，國道1號與3號中部路段（如大雅至台中系統、南屯至彰化系統、霧峰系統），以及台74線銜接國道1號、3號等路段，在尖峰時段極易出現車多壅塞情形。為紓解車流，市府已與高速公路局協調，將於連假期間彈性開放國道部分路肩供車輛行駛，並將視市區交通狀況動態調整號誌時制。交通局建議，欲避開國道車潮的用路人，可改走台61線、台63線等省道替代道路；若無上國道需求，則應盡量避開交流道周邊路段，以免耽誤行程。針對出遊交通需求，市府推出的「台中交通網APP」目前已整合13項便民服務。該系統除連線CCTV提供路況即時影像外，近期更進一步導入「交通事件即時推播功能」，若周邊道路發生交通事故或重大壅塞，系統將第一時間通知用路人改道，降低事故對交通動線的衝擊。此外，該APP也支援目的地周邊路邊及路外停車場的剩餘車位查詢，並具備線上繳納停車費功能。為因應高成長的電動車需求，系統內亦規劃「電動車專區」，整合充電站位置與即時充電狀態，協助車主掌握充電需求。交通局補充，連假期間各景點周邊停車不易，除自行開車外，亦鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具。該APP已完整匯整台中市公車動態、台中捷運、高鐵、台鐵時刻表，並串聯公共自行車（YouBike）租賃站點與計程車資訊，便利民眾預先規劃行程。