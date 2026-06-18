午後雷雨持續狂炸，根據中央氣象署即時雨量觀測資料，今（18）日累積雨量前10名中，台北市占了7站，其中「台灣大學」累積雨量高達136.0毫米居冠，三興國小119.5毫米、福州山117.0毫米、信義110.5毫米也都突破百毫米；南投縣集集、竹山同樣雨勢驚人，集集(2)達103.0毫米、竹山101.5毫米。

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台北市雨勢最集中　多處已破百毫米

從最新雨量排名來看，台北市雨勢明顯集中，台大、三興國小、福州山、信義、挹翠山莊、松山等測站都進入前10名，且多處累積雨量已突破100毫米。中央氣象署提醒，短時間強降雨容易造成道路積淹水、能見度降低，也可能伴隨雷擊與強陣風，民眾外出應避開地下道、低窪地區、河岸與山區道路。

▲從雷達回波圖可見，午後對流雲系發展旺盛。（圖／中央氣象署）
▲從雷達回波圖可見，午後對流雲系發展旺盛。（圖／中央氣象署）
今日雨量前10名

  1. 136.0毫米　台北市台灣大學
  2. 119.5毫米　台北市三興國小
  3. 117.0毫米　台北市福州山
  4. 110.5毫米　台北市信義
  5. 103.0毫米　南投縣集集(2)
  6. 102.5毫米　台北市挹翠山莊
  7. 101.5毫米　南投縣竹山
  8. 101.5毫米　台北市松山
  9. 96.0毫米　台北市仙跡岩
  10.  10. 95.5毫米　台北市埤腹
▲時雨量對人體感受，只要超過30毫米以上，路面就會開始明顯大範圍積水。（圖／中央氣象署）
▲時雨量對人體感受，只要超過30毫米以上，路面就會開始明顯大範圍積水。（圖／中央氣象署）
大雷雨不只雨大　還要防雷擊、強陣風

氣象署提醒，旺盛對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，也會讓能見度變差，影響戶外活動、行車與航行安全；若降雨發生在溪流或河川上游，還可能造成下游溪水暴漲，排水不良地區則要慎防積淹水，山區也須留意坍方、落石及土石流。氣象署也表示，大雷雨屬於中小尺度天氣系統，發展與移動變化快，民眾外出前若遇到瞬間強降雨，應避免前往溪邊、河岸、地下道及低窪地區。

▲氣象署監測，在下午14:30左右10分鐘，全台至少狂打逼近百次雷。（圖／翻攝中央氣象署）
▲氣象署監測，在下午14:30左右10分鐘，全台至少狂打逼近百次雷。（圖／翻攝中央氣象署）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...