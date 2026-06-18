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▲從雷達回波圖可見，午後對流雲系發展旺盛。（圖／中央氣象署）

今日雨量前10名

136.0毫米 台北市台灣大學 119.5毫米 台北市三興國小 117.0毫米 台北市福州山 110.5毫米 台北市信義 103.0毫米 南投縣集集(2) 102.5毫米 台北市挹翠山莊 101.5毫米 南投縣竹山 101.5毫米 台北市松山 96.0毫米 台北市仙跡岩 10. 95.5毫米 台北市埤腹

▲時雨量對人體感受，只要超過30毫米以上，路面就會開始明顯大範圍積水。（圖／中央氣象署）

大雷雨不只雨大 還要防雷擊、強陣風

▲氣象署監測，在下午14:30左右10分鐘，全台至少狂打逼近百次雷。（圖／翻攝中央氣象署）

午後雷雨持續狂炸，根據中央氣象署即時雨量觀測資料，今（18）日累積雨量前10名中，台北市占了7站，其中「台灣大學」累積雨量高達136.0毫米居冠，三興國小119.5毫米、福州山117.0毫米、信義110.5毫米也都突破百毫米；南投縣集集、竹山同樣雨勢驚人，集集(2)達103.0毫米、竹山101.5毫米。從最新雨量排名來看，台北市雨勢明顯集中，台大、三興國小、福州山、信義、挹翠山莊、松山等測站都進入前10名，且多處累積雨量已突破100毫米。中央氣象署提醒，短時間強降雨容易造成道路積淹水、能見度降低，也可能伴隨雷擊與強陣風，民眾外出應避開地下道、低窪地區、河岸與山區道路。氣象署提醒，旺盛對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，也會讓能見度變差，影響戶外活動、行車與航行安全；若降雨發生在溪流或河川上游，還可能造成下游溪水暴漲，排水不良地區則要慎防積淹水，山區也須留意坍方、落石及土石流。氣象署也表示，大雷雨屬於中小尺度天氣系統，發展與移動變化快，民眾外出前若遇到瞬間強降雨，應避免前往溪邊、河岸、地下道及低窪地區。