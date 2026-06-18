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引述海外發文！王義川爆料協辦單位不滿「賺錢全拿、虧錢分攤」

鄭麗文回應：未向僑界募款、經費由民主基金會補助

民進黨立委王義川昨（17）日在政論節目中公開爆料，指稱國民黨主席鄭麗文剛結束的訪美行程，其最終站「洛杉磯千人僑宴」在辦完後爆出財務糾紛。王義川引述當地僑領的社群發文，直指主辦單位與協辦單位正因結餘款分配問題引發強烈不滿。王義川在節目中指出，國民黨這場看似風光的海外千人僑胞盛宴，幕後卻因資金結算問題讓當事人撕破臉。他當場揭露一名洛杉磯當地國民黨僑領在社群平台上的公開抱怨內容。該名不願具名的僑領在文中直言，「活動辦完，終於可以吐吐苦水，主辦單位拿了全部的餐費收入，然而，賺錢，主辦單位全拿；若虧錢卻要協辦單位出，在僑界搞了20年活動，從沒聽過這種鴨霸的事，居然真讓我們給遇到了」。王義川表示，這場千人宴會隨後竟因結餘款項的分配方式掀起紛爭，甚至讓在當地辦了20年活動的僑領直接發文痛批，情況令人不可思議。針對訪美團費遭質疑高達550萬元一事，國民黨主席鄭麗文昨（17）日受訪時親口證實，這趟行程的主要經費來源，是依規定向立法院長韓國瑜擔任董事長的「台灣民主基金會」申請補助，不足部分則由黨部支援。對於海外活動的財務狀況，鄭麗文當時強調自己不清楚確切的最終總開銷數字，但她澄清，此行絕對沒有向海外僑界進行任何募款，也沒有舉辦募款活動。然而隨著王義川爆出洛杉磯僑宴的餐費結餘糾紛，也讓這趟訪美行的財務細節再度成為外界關注焦點。