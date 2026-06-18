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立法院長韓國瑜即將在21日率團訪美，今（18）日出席活動時表示，他常跟國外朋友說，小小的台灣在地圖上看起來像個小雞蛋，但從內部看台灣五彩繽紛、生命力旺盛，讓很多外國朋友嚇一跳「有什麼好旺盛的？」台積電、半導體不用講，但大家忘記我們的醫療跟健保連美國前總統歐巴馬都感嘆，還有各行各業的隱形冠軍，台灣都是世界最棒的，跟外國國會交流，讓他重新審視台灣的價值，這非常重要的。韓國瑜今日出席2026年第二十八屆信譽品牌頒獎典禮，致詞時針對即將訪美他說有些話想跟在場企業界的大家交流。他說他常跟國外的朋友講，小小的台灣在地圖上看起來像個雞蛋一樣。常問外國國會議員：「你早上起來有沒有吃一個水煮雞蛋？」很多都說：「有，有吃。」韓國瑜說，地圖上看台灣就像個小雞蛋一樣，好小好小，佔全地球的土地面積只有萬分之三，2300 萬人佔地球人口 79 億人口只有佔千分之三，但國人同胞的努力，工業產品在全球已經高達 3%。這就是台灣呢，外部看像雞蛋是個食物，但是從內部看台灣五彩繽紛，生命力旺盛、生命力十足。韓國瑜說，很多外國友人也都會嚇一跳：「有什麼好旺盛的？」台積電這不用再講了，半導體不用再講。但是大家忘記了醫療，我們的醫療跟健保連美國前總統歐巴馬都感嘆：「為什麼美國不能像台灣一樣？」另外看不見的隱形冠軍，各行各業可以說是全世界最優秀的，不管是食衣住行育樂，各位身上穿的衣服、鞋子、帽子、襪子，各位運動的足球、籃球、皮球、羽毛球、高爾夫球，各位家裡面用的刀叉、麥當勞、Starbucks 後面所有的架子，台灣都是世界最棒的。韓國瑜表示，這樣的跟外國國會交流，讓他重新來審視台灣的價值，這非常的重要，一個國家在國際舞台上能夠發光發熱，有賴於所有國人同胞共同努力。就像今天主辦單位一樣，在自己的工作崗位把自己的角色辦到專精、辦到極致、辦到最棒，「我想台灣一定會持續在國際上會發光發熱。」