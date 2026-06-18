立法院長韓國瑜將在21日率團訪美，美國在臺協會處長谷立言昨宴請跨黨派立委，包括綠委陳冠廷、藍委徐巧芯、白委王安祥，感謝他們對美台關係的支持。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，AIT感謝朝野立委「支持軍購條例」，同時也針對台灣無人機產業發展、台積電、韓國瑜訪美等多有交流。

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AIT曝光接待跨黨派立委

AIT稍早在臉書釋出照片，表示AIT處長谷立言日前接待跨黨派的立法委員，包括民進黨立委陳冠廷、國民黨立委徐巧芯，以及民眾黨立委王安祥，感謝他們對美台關係的支持。

AIT說，期待持續與台灣所有政黨互動往來，在他們致力凝聚共識、共同推動額外的緊急國防經費以因應台灣安全需求、確保台海嚇阻能力、促使台灣成為全球無人機產業關鍵節點之際保持交流。

有藍營涉外人士解讀，美方在釋放訊號，對於跨黨派都能夠也會進行良好的溝通。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...