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立法院長韓國瑜將在21日率團訪美，美國在臺協會處長谷立言昨宴請跨黨派立委，包括綠委陳冠廷、藍委徐巧芯、白委王安祥，感謝他們對美台關係的支持。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，AIT感謝朝野立委「支持軍購條例」，同時也針對台灣無人機產業發展、台積電、韓國瑜訪美等多有交流。AIT稍早在臉書釋出照片，表示AIT處長谷立言日前接待跨黨派的立法委員，包括民進黨立委陳冠廷、國民黨立委徐巧芯，以及民眾黨立委王安祥，感謝他們對美台關係的支持。AIT說，期待持續與台灣所有政黨互動往來，在他們致力凝聚共識、共同推動額外的緊急國防經費以因應台灣安全需求、確保台海嚇阻能力、促使台灣成為全球無人機產業關鍵節點之際保持交流。有藍營涉外人士解讀，美方在釋放訊號，對於跨黨派都能夠也會進行良好的溝通。