我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日胡瓜（右二）擔任節目《歐耶一級棒》的首播嘉賓，強調如果許常德真的需要更多人幫忙或支持，應該主動邀請圈內好友參與。（圖／記者趙文彬攝影）

資深歌手陳盈潔日前傳出病危，好友許常德這幾年也發起小額募款。日前胡瓜出席《鑽石舞台之夜》記者會時，坦言與陳盈潔已經許久沒聯絡，但對於許常德沒有主動找大家幫忙表示「不解」，這讓對方事後感到相當受傷。對此，胡瓜今（18）日受訪時強調外界誤解他的原意，至於許常德對自己的發言感到受傷，他則語氣轉為嚴肅：「我這樣哪裡有傷到他什麼？」胡瓜先前在《鑽石舞台之夜》的記者會上，對許常德替陳盈潔主辦募款音樂會一事，不解地說：「許常德也沒找我們，其實有什麼事，大家可以互相聯絡，我覺得有想要做什麼，就應該跳出來講。」事後許常德則坦言對胡瓜「不解」2字感到受傷。今日胡瓜擔任節目《歐耶一級棒》的首播嘉賓，受訪時澄清：「大家解讀是錯的，演藝圈大家可以共襄盛舉。」強調自己的意思並非質疑許常德，而是如果真的需要更多人幫忙或支持，應該主動邀請圈內好友參與。胡瓜以自己舉辦《鑽石舞台之夜》為例，不可能站在那邊，人家就會過來參加，應該要主動打電話邀請大家，「如果你真需要辦音樂會，你登高一呼大家一定都會支持，我是這個意思。」胡瓜也認為許常德之所以沒有廣邀好友共襄盛舉，可能也是怕麻煩大家。許常德提到自己因胡瓜的發言感到受傷，對此胡瓜則語氣略顯嚴肅說：「我這樣哪裡有傷到他什麼？他想要來做這個事情，沒有想要麻煩大家，那就不要再講下去了，這就是不用再講了，謝謝！」