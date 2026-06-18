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年薪最高40萬美元 保留股票選擇權成招募亮點

任期最長4年 離職後可重返華爾街

聚焦半導體、關鍵礦產與國安產業

美國川普政府正啟動一項大規模人才招募計畫，打算從華爾街及金融業延攬約400名具備併購、投資與交易經驗的專業人士，協助政府推動關鍵供應鏈與戰略產業投資。根據計畫內容，部分職位年薪最高可達40萬美元（約新台幣1200萬元），與美國總統薪資相同，藉此吸引民間金融人才投入政府工作。根據彭博社報導，美國政府官員透露，這項計畫旨在解決聯邦政府長期缺乏具備大型投資案評估與交易執行能力人才的問題。當前美國正積極推動半導體、關鍵礦產、造船等涉及國家安全的重要產業回流與發展，但政府內部能夠處理複雜金融交易與投資案的人力不足，已成為推進政策的一大瓶頸。與一般聯邦公務員薪資相比，新計畫提供的待遇明顯優渥。目前美國聯邦文官體系年薪上限約19.72萬美元，高階行政主管約22.8萬美元。但新計畫招募的人才起薪將達25.31萬美元，相當於內閣部長等級薪資；部分關鍵職位甚至可獲得40萬美元年薪，與總統同級。此外，為降低金融人才轉職政府部門的顧慮，川普政府還提供一項罕見優惠：受聘者無須放棄原任職公司的股票獎酬、股票選擇權（Stock Options）及私募基金分潤（Carried Interest）等長期福利。美國司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Counsel）今年3月已出具法律意見，認定此類長期獎酬安排並不違反聯邦倫理法規，因此為計畫開啟法律基礎。根據規畫，新招募人員屬於短期任用性質，服務時間最長可達4年，但多數人預計任職1至2年。官員表示，許多受聘者可能來自提供「公共服務留職停薪制度」的大型金融機構，因此在完成政府任務後，仍可返回原公司任職。政府也期待這些專業人士未來重返民間企業後，能更理解國家安全與供應鏈穩定的重要性，在投資決策時納入相關考量。不過，這些人員仍須遵守聯邦利益衝突規範，若處理事項涉及原雇主財務利益，必須依法迴避。這項招募計畫正值川普政府積極推動產業回流之際。近來川普政府已陸續推動多項國安產業投資案，包括建立關鍵礦產儲備、投資晶片製造商英特爾（Intel），以及支援重要礦產供應商發展等。官員指出，這些新型態投資交易往往涉及複雜的財務結構、風險評估與談判程序，因此政府亟需熟悉資本市場運作的人才協助完成盡職調查（Due Diligence）與交易執行。未來招募對象除了投資銀行家外，也包括私募股權基金經理人、避險基金專家、企業律師及工程技術顧問等。預計相關人員將被派駐至多個與川普「再工業化」政策密切相關的機構，包括美國國際開發金融公司（DFC）和美國進出口銀行（Export-Import Bank）、美國能源部、商務部晶片辦公室以及國防部戰略資本辦公室等單位。美國人事管理局（OPM）局長庫波爾（Scott Kupor）日前表示，過去聯邦政府試圖補強半導體、造船廠及關鍵礦物等戰略產業供應鏈時，始終缺乏足夠具交易實務經驗的人才，「在川普總統的領導下，這種情況正在改變。」值得注意的是，庫波爾本人即擁有深厚創投背景，曾擔任知名創投公司Andreessen Horowitz合夥管理人。