《壯世代理想國》甫上市即熱銷再版，在博客來排行榜名列前茅。前行政院政務委員、都市計畫與公共政策專家張景森特別撰寫推薦序〈需要更新的，不是年齡，而是腦袋〉，從人口結構、長壽文明與制度改革角度，高度肯定本書對超高齡社會所提出的深層思考，並直言：「高齡社會真正的危機，不是人變老，而是制度太老；不是資源不足，而是資源沒有被重新組織。」
張景森表示，他對長壽社會的理解，不是來自抽象統計，而是來自自身家庭經驗。他提到父親活到101歲、母親97歲仍健在且思路敏捷，姑姑也高齡96歲才辭世，這些長輩的人生跨度，讓他開始深刻懷疑當代社會對「老」的定義，以及許多仍停留在短壽時代的制度安排。
他更以自身經驗指出，去年滿65歲時，無論馬拉松完賽速度或台北101登高賽表現，都比15年前更好。他強調，這並不是炫耀體能，而是要說明一個社會必須重新理解的事實：「年齡增加，並不必然等於能力衰退。」
張景森認為，在醫療進步、健康管理與AI科技快速發展下，人類的生理與認知生命週期都正在被重新延長。過去許多工作無法持續，是受限於體力與資訊處理能力下降；但今天，AI與科技正在快速改寫這些限制。他指出：「人類可以貢獻到八十歲，已不再是遙遠預言，而是眼前正在成形的現實。」
他表示，《壯世代理想國》最重要的價值，在於它敢於正面迎擊這個現實。本書並不只是討論高齡福利，而是從人口結構、勞動參與、產業轉型到城市治理，全面提出長壽時代的新社會設計。尤其在少子化與人口結構劇變的背景下，「壯世代」不應再被視為社會包袱，而是台灣未來最大的新增資源。
張景森指出，這本書真正想翻轉的，不只是對高齡者的偏見，而是整套已經過時的社會系統。過去建立在短壽社會上的「求學、工作、退休」三段式人生，正在逐漸失去合理性。當生命長度大幅延長，社會也必須重新思考人生、工作、城市與世代關係的安排方式。
他認為，《壯世代理想國》提出了一個極具挑戰性的問題：「我們有沒有能力，用新的思想，來迎接新的生命長度？」
張景森也特別強調，他推薦這本書，不是因為它對老人友善，而是因為它對未來清醒。書中所談的，不只是如何照顧老人，而是當長壽成為新的文明條件後，台灣應如何重新設計制度、產業與社會運作模式。
他在推薦序最後寫道：「真正需要被更新的，不是人的年齡，而是社會的腦袋。」並指出，真正的理想國，不是讓人永遠年輕，而是讓人在活得更久之後，依然擁有位置、尊嚴、舞台，以及不熄的光芒。
《壯世代理想國》由前立法委員吳春城所著，從思想革命、人口結構、長壽經濟、產業轉型、城市治理到文明生活六大面向，全面提出面對超高齡社會的新治理架構。書中強調，高齡化真正的問題，不是人變老，而是制度沒有跟上長壽時代；而壯世代，也不應再只是被扶養人口，而是台灣下一波最重要的社會動能與經濟力量。
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他更以自身經驗指出，去年滿65歲時，無論馬拉松完賽速度或台北101登高賽表現，都比15年前更好。他強調，這並不是炫耀體能，而是要說明一個社會必須重新理解的事實：「年齡增加，並不必然等於能力衰退。」
張景森認為，在醫療進步、健康管理與AI科技快速發展下，人類的生理與認知生命週期都正在被重新延長。過去許多工作無法持續，是受限於體力與資訊處理能力下降；但今天，AI與科技正在快速改寫這些限制。他指出：「人類可以貢獻到八十歲，已不再是遙遠預言，而是眼前正在成形的現實。」
他表示，《壯世代理想國》最重要的價值，在於它敢於正面迎擊這個現實。本書並不只是討論高齡福利，而是從人口結構、勞動參與、產業轉型到城市治理，全面提出長壽時代的新社會設計。尤其在少子化與人口結構劇變的背景下，「壯世代」不應再被視為社會包袱，而是台灣未來最大的新增資源。
張景森指出，這本書真正想翻轉的，不只是對高齡者的偏見，而是整套已經過時的社會系統。過去建立在短壽社會上的「求學、工作、退休」三段式人生，正在逐漸失去合理性。當生命長度大幅延長，社會也必須重新思考人生、工作、城市與世代關係的安排方式。
他認為，《壯世代理想國》提出了一個極具挑戰性的問題：「我們有沒有能力，用新的思想，來迎接新的生命長度？」
張景森也特別強調，他推薦這本書，不是因為它對老人友善，而是因為它對未來清醒。書中所談的，不只是如何照顧老人，而是當長壽成為新的文明條件後，台灣應如何重新設計制度、產業與社會運作模式。
他在推薦序最後寫道：「真正需要被更新的，不是人的年齡，而是社會的腦袋。」並指出，真正的理想國，不是讓人永遠年輕，而是讓人在活得更久之後，依然擁有位置、尊嚴、舞台，以及不熄的光芒。
《壯世代理想國》由前立法委員吳春城所著，從思想革命、人口結構、長壽經濟、產業轉型、城市治理到文明生活六大面向，全面提出面對超高齡社會的新治理架構。書中強調，高齡化真正的問題，不是人變老，而是制度沒有跟上長壽時代；而壯世代，也不應再只是被扶養人口，而是台灣下一波最重要的社會動能與經濟力量。
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