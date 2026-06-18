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駁李四川「101比擬內湖」 ！蘇巧慧：藍營別只會批評

藍議員促譴責網軍出征川伯！蘇巧慧：除藍營沒人會挺李先生

與李四川頻同框？蘇巧慧：選戰節奏自然

雙北市長選戰在交通政策上引發交鋒。針對國民黨新北市長參選人李四川日前批評內湖增設住宅區的「住工合一」無法解決交通問題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（18）日反擊表示，內湖與台北101的捷運運量完全不同，不能混為一談，並呼籲國民黨身為執政黨應提出解方，而非一味批評。針對在內湖旁增設住宅區的構想，李四川批評「住工合一」不能解決問題一事，蘇巧慧回應表示，雙北人應該都知道，台北101旁邊有紅線跟藍線兩條大運量的捷運，但反過來，內湖許多電視台旁邊其實是沒有捷運到達的地方，因此「用101來比擬內湖的交通，其實並不恰當」。蘇巧慧指出，以內湖現在的狀況，試著提出用新建社會住宅，或者是調節公司上下班的時間等，都是可以考慮採行的方式。她直言：「國民黨在台北市是執政黨，應該是要提出解決問題的方法，而不是去批評提出解方的人。」針對國民黨議員呼籲蘇巧慧應該譴責李四川臉書粉專遭網軍攻擊一事，蘇巧慧表示，發言人昨日已有提到，並回應：「我想除了國民黨陣營，應該沒有人會支持陳先生、力挺李先生，然後攻擊蘇巧慧，除了國民黨陣營，大概很少會有這樣的一個狀態。」蘇巧慧強調，她的團隊會繼續堅持「溫暖、創新、會做事」的方式，把握時間與鄉親見面並報告理念，用正面的態度走完這場選戰。此外，媒體也關心今日活動是否會是蘇巧慧與李四川第七度或第八度在公開場合碰面；蘇巧慧表示，選戰到現在，候選人碰面是非常常見的事情，一切都尊重主辦單位的安排。她透露到場時間是與里長討論過的，「不然鶯歌就是我的選區，但等一下川伯到場也不奇怪，他也可以來跟鄉親打招呼。」蘇巧慧隨後補充，自己等一下三點四十分就必須趕往永和，因此無法待完全程，認為這就是滿自然的選戰節奏，現階段就是努力把握時間接觸更多選民、傳達理念。