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7月份交通部即將開徵汽燃費，不過，今年起「汽車燃料使用費」正式更名為「公路使用養護安全管理費」（簡稱「公路養管費」）。公路局局長林福山指出，本次因應款項用途更名，其餘費用、繳費方式等都不變。另，電動車免徵「公路養管費」目前到2030年底，目前會研議對應的收費機制。汽燃費為專款專用於公路養護、道路修建及安全管理；林福山說，汽燃費名稱已經使用超過一甲子，去年《公路法》部分條文修正公布，為精準反映費用的實際用途，因此更名。官方通知管道除傳統紙本繳費通知單外，也有簡訊及電子繳款單，惟尚有部分銀行仍在處理，所以繳費管道畫面為舊名稱汽車燃料使用費。公路局提醒，監理簡訊短碼專屬為「111」，官方網站唯一認明「 https://www.mvdis.gov.tw/ 」。提醒民眾請務必遵循「三不原則」：不點擊來路不明連結、不在可疑網址輸入個資、不下載來源不明APP。另，電動車減免公路養管費到2030年底；目前電動汽車約有14萬輛、電動機車則有80萬輛。林福山指出，依照市場推估．屆時市面上燃油車數量會稍微過半，目前已經請運研所，屆時電動車如何收取「公路養管費」，採取馬力、扭力對應的燃油c.c.，訂定收費標準。