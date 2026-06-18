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神獸突襲杜巴頓！全新主線重磅上線 三大系統便利再升級

公會系統大幅進化

副本前置準備更流暢

副本獎勵翻新

FEVER SEASON狂熱引爆 海量BUFF助戰力飆升

▲夏季狂熱派對「FEVER SEASON」，資源補給不間斷。（圖／遊戲橘子提供）

未來改版藍圖搶先看！三大方向延續愛爾琳冒險旅程

經典線上遊戲《新瑪奇》今（18）日推出睽違一年的主線更新「G28暮色的殘虛」！當滿載回憶的經典城鎮「杜巴頓」一夕淪為荒蕪廢墟，米列希安與傭兵團將挺身而出，共同迎戰這場前所未有的危機。為讓玩家全力應戰，夏季成長活動「FEVER SEASON」同步火熱開跑，祭出海量支援，協助新、老手火速追上進度。本次改版更全面升級公會系統、副本便利性與「閃耀的珠子地下城」獎勵，官方甚至搶先公開未來改版藍圖，邀請所有米列希安重返愛爾琳，翻開冒險新篇章。沉寂已久的神獸毫無預警地再次現身，對經典城鎮「杜巴頓」造成難以復原的損害。這是愛爾琳世界首度有城鎮遭到如此徹底的破壞，睽違一年的全新主線篇章重磅登場外，版本也針對遊戲便利性推出多項優化亮點：玩家達成指定任務賺取「個人GP」，即可解鎖全公會共享效果；完成「公會交貨委託」後，還能召喚NPC進駐大廳，提供5,000金幣的超值魔力賦予服務；並新增GP自動捐贈機制，避免點數浪費。「格倫貝爾納」與「布里萊赫」入口前增設銀行相關NPC，玩家進入副本前，更快捷地處理資金與信件物資。新增大量精美的浪漫農場裝飾與人氣精緻模型，如：「月之妖精池塘／鞦韆」、「女神降臨奇蹟的聖水」、「女神施展的深淵氣息等」；人氣角色則收錄「布蘿妮」、「卡薇娜」、「歐哈德」，以及「愛爾琳信差（男／女）」等。讓玩家在冒險之餘，還能享受打造個人風格的收藏樂趣。夏季成長活動「FEVER SEASON」今（18）日登場，開放「武器與防具租借」活動，可獲得細工強化及聚能S等級50級，另外玩家登入即可參與「免費支援活動」、VIP等基礎常態BUFF，更開放「戰鬥經驗值4倍」、「烈焰見習騎士團菁英模式限制解除」、「放寬裝備耐久度減少」等，供自由選擇加成。針對累積等級4萬以下的玩家，官方祭出更強力的「特別成長支援」，不僅每日可免費重生一次、升級速度翻倍，精靈與神聖等級道具更可一次直升Lv.100！再加碼裝備追加改造、細工與聚能S50等，全方位協助玩家跨過門檻，火速銜接G28主線挑戰。另外，備受玩家好評的限時復刻活動「飛翔高空」同步回歸！這場堪稱史上最強升等企劃，全面優化任務流程，玩家不僅能無痛獲得自選「秘法」，更大方送出海量豪華支援道具，不論是回歸老玩家還是新進冒險者，都能在今夏盛宴中享受急速衝等的快感。「杜巴頓」的毀滅僅是愛爾琳世界異變的序幕，伴隨這場命運風暴，官方搶先揭曉重大改版藍圖，預告未來將圍繞「新祕法才能」、「新生活玩法」與「環境再進化」三大核心，持續拓寬愛爾琳的奇幻疆界，引領走向全新格局。邀請所有玩家即刻重返，共同見證愛爾琳嶄新面貌！