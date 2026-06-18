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廖俊智「回家幫忙」深耕十載！交出黑洞、量子晶片亮眼成績

抗疫泰斗陳建仁接棒掌舵 迎戰數位轉型與AI新課題

產官學重量級貴賓雲集 蔡英文前總統親臨見證傳承

蕭美琴副總統今（18）日上午出席「中央研究院第十三任卸任院長、新任院長交接典禮」，代表賴清德總統及全體國人致上深切謝意。蕭美琴感謝卸任院長廖俊智十年來在淨零永續、量子科技、人工智慧等前瞻領域的領導與奉獻，同時期許新任院長陳建仁憑藉深厚學術底蘊與國際視野，持續推動跨領域創新，強化臺灣的全球競爭力。蕭美琴指出，十年前廖院長抱持著「家裡有事，回家幫忙」的心情，毅然扛起領航臺灣科研的重擔。在其任內不僅確立了「成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任與延攬培育卓越人才」三大核心，更帶領團隊見證人類史上首張黑洞影像的誕生，並向世界展示中研院自製的20位元超導量子晶片。此外，廖院長在第二任期展現強韌行動力，推動南部院區的建置。於2024年啟用的南部院區，整合了淨零、量子與永續農學，成為科研能量向南扎根的里程碑，更呼應了政府所重視的「均衡臺灣」理念，讓臺灣學術在後疫情時代持續深化與國際的連結。接下領航重任的，則是國人非常熟悉的流行病學泰斗陳建仁院長。蕭美琴大讚陳建仁是臺灣經歷公衛挑戰與疫情風暴時「最溫暖、安定的依靠」。他任職公職期間嚴謹求真、堅韌承擔，由他接棒掌舵，是中研院的幸事，更是臺灣深化國際連結的關鍵。面對當前極端氣候、地緣政治、供應鏈重組及淨零轉型等多重挑戰，特別是AI快速發展中所涉及的倫理道德與治理制度建構，蕭美琴對陳院長充滿信心。她期盼陳建仁發揮深厚研究底蘊，以溫暖、堅韌的行動力展開跨領域整合與突破，為臺灣與世界培育更多卓越人才。蕭美琴最後再次預祝陳建仁院長任務推展順利，並期待中研院持續代表臺灣學術的成就，讓世界看到臺灣最強勁的力量。今日交接典禮現場貴賓雲集，包括前總統蔡英文、教育部次長張廖萬堅、外交部次長吳志中、衛福部次長莊人祥、故宮博物院院長蕭宗煌、國史館館長陳儀深、工研院董事長吳政忠，以及立法委員伍麗華等均親臨觀禮，共同見證臺灣最高學術殿堂傳承的重要時刻。