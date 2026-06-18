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午後對流暴雨狂炸雙北，不僅市區道路多處積水，連地下的台北捷運也受到波及！今（18）日下午有民眾直擊，捷運台北車站 B3 層穿堂層的全新改裝商場驚傳積水。由於該區域才剛翻新開幕不久，卻碰上劇烈暴雨突襲，導致現場工作人員緊急拉起封鎖線，集體出動水桶與拖把展開全體大動員。根據現場畫面顯示，位於台北車站 B3 層、近期才與誠品生活攜手打造完工的「Metro Corner」全新微型商場，因宣洩不及的短延時豪雨導致地面出現明顯積水。走道上積水蔓延，包含香帥蛋糕、快車肉乾、聖保羅Q餅等知名伴手禮櫃位前全面波及，原本光亮新穎的地板瞬間倒映著一片水光。面對突如其來的雨水倒灌，台北捷運公司與商場櫃位員工立刻展開緊急應變。現場迅速拉起印有「台北捷運公司」字樣的紅色隔離帶維護安全，數名清潔人員與員工無奈拿著水桶、拖把，甚至推來大型商用吸水機，在走道上合力反覆猛拖。所幸在眾人積極搶修清理下，積水狀況迅速獲得控制，未對進出站的通勤旅客動線造成大範圍衝擊。