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▲余晉（上圖）23年前和周杰倫在第14屆金曲獎擔任開場節目「無與倫比」的表演嘉賓。（圖／翻攝自YouTube）

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋登場，回顧歷年的表演節目，周杰倫在第14屆的開場演出被譽為經典表演節目之一，而和他一起表演、大飆Rap的小男孩其實是男星余晉，童星出身的余晉不僅演過數十部知名影視作品，還和蔡依林合唱〈布拉格廣場〉，4年前接演《我的牙想你》被粉絲視為BL劇男神。周杰倫在第14屆金曲獎頒獎典禮擔任開場節目「無與倫比」的表演嘉賓，與他搭檔演出、負責饒舌的為童星Snoopy（本名余晉），兩人一同飆唱〈爸我回來了〉、〈心事誰人知〉、〈忍者〉、〈高山青〉、〈雙截棍〉、〈布拉格廣場〉和〈爺爺泡的茶〉組曲還在台上大耍長棍，整段精彩表演每年常被網友拿出來反覆欣賞。余晉當年和周杰倫登上金曲獎殿堂時才9歲，台風沉穩不生澀，全歸功於3、4歲就出道的演藝歷練，他曾經參演多部偶像劇，演過「仔仔」周渝民的童年，也曾經與大S、林心如等大明星合作，余晉後來被劉畊宏介紹給周杰倫，便從戲劇圈跨足樂壇。周杰倫早期的經典歌曲中有童聲Rap，大多出自余晉的聲音，而他之後專注學業，高中畢業後才重返演藝圈，大學也選讀北藝大戲劇系，余晉長大後陸續接演《十六個夏天》、《High 5 制霸青春》等劇，2022年在BL劇《我的牙想你》中飾演資歷深厚、不苟言笑的牙醫診所院長「晉循安」，與吳岳擎飾演的餐酒館老闆「白朗」組成「安朗 CP」。余晉演出《我的牙想你》之後知名度大開並累積高人氣，目前依然活躍戲劇圈，也和摯友吳岳擎一同創立服飾及生活風格品牌「ANDYU」。