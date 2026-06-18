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立法院長韓國瑜應美方邀請，於本月21日率跨黨派立委訪美，民進黨團幹事長莊瑞雄透露，美方這次邀請韓國瑜出訪的規格很高，引發討論；政治評論員吳崑玉今（18）日在《震傳媒》網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，美方認為韓國瑜在軍購案的表現還不錯，透過聯邦參議院外交委員會具名邀請，國安會等相關單位一體安排，這是準總統候選人的行程規格。針對韓國瑜受邀訪美，主持人康仁俊提問，美國算不算等於直接在國民黨的接班人裡，開始在找自己可以接受跟認可的對象，韓國瑜「成為美國標的的第一個」？吳崑玉表示，美國聽其言觀其行，知道台中市長盧秀燕比較親美，也知道盧秀燕認為軍售很重要，但其派系的立委都被鄭麗文壓制，所以找韓國瑜作備案試看看。吳崑玉提到，美國認為總統賴清德威力沒有前總統蔡英文那麼大，「結果發現國民黨裡面沒有人了，所以老韓是唯一比較可能的人選。」吳崑玉說到，美方很明顯在操作分裂國民黨，給韓國瑜的訪美高規格，因為美國在台協會處長谷立言回報，認為韓國瑜在軍購案通過的表現上還不錯，至少有在挺美國、讓程序走得較順，所以透過參議院外交委員會具名邀請，這層級就比政黨外交要高一階層，且由於是國會出面，國務院、國安會甚至戰爭部等相關單位一體安排，並指這是準總統候選人的行程規格。吳崑玉也說，韓國瑜高興太早，訪美一事是考驗的開始。若韓國瑜之後見到高規格的人，例如美國國務卿盧比歐的分身，美方是否會就台美無人機合作、台灣軍事維持費等議題提要求？若美方提到中國對台威脅很大等語，韓國瑜要怎麼回答？吳崑玉直言，韓國瑜訪美見了該見的人，不見得能說想說的話，因為如果說了句讓美國舒服的話，中共就會點名做記號；韓國瑜返台後，谷立言也三不五時會問候其承諾美方的事，「他一定會被盯死嘛！」。