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雙北猛烈雷雨突襲！淹水災情超恐怖：腳泡蟑螂水

▲▼西門町衡陽路淹水深至腳踝，不少人崩潰喊腳泡蟑螂水。（圖／翻攝自Threads@8_shou、@decemm66）

▲中山區路面積水達半個機車輪胎高，車輛經過濺起大量水花。（圖／翻攝自Threads@brianlan988）

▲不少永和居民驚呼第一次看到淹水情形，也有許多車主急忙搶救愛車。（圖／翻攝自Threads@frank.010430）

全台時雨量排行一次看！明起降雨緩解 端午連假迎好天氣

▲氣象署指出，今日大台北及中部以北山區雨勢最為明顯，不過端午連假起水氣將逐漸減少，各地將轉為高溫炎熱天氣。（圖／中央氣象署）

今（18）日午後猛烈雷雨突襲雙北，不少民眾下班前被大雨打得措手不及，其中雙北多地更陸續發布大雷雨與淹水警戒。隨著強降雨傾瀉而下，雙北各地接連傳出淹水災情。許多民眾在社群平台分享現場畫面，只見西門町衡陽路、中山北路及新北永和等地道路宛如小河，部分路段積水深及腳踝、小腿肚，甚至有機車泡在水中，民眾還目擊大量蟑螂隨積水竄出，畫面相當驚悚。位於台北市萬華區的西門町衡陽路淹水災情頻傳，畫面可見整條道路幾乎被積水覆蓋，不僅淹沒部分人行道，連一樓店面也受到波及。不少店家急忙拿著掃把向外排水，也有民眾冒雨搶救機車。不少網友無奈表示：「西門町亂淹水，人生第一次在蟑螂水裡面救摩托車」、「出來就狂風暴雨，結果還淹水，一堆蟑螂，嚇死」。台北市中山北路一段往市民大道方向也出現積水情況，水深約達半個機車輪胎高度，停放路旁的機車幾乎泡在水裡。來往車輛行駛時不斷濺起大片水花，積水更一路湧向人行道，不少民眾只能暫時躲進騎樓避雨，有民眾拍下現場畫面後驚呼：「真的第一次遇到市區淹水。」新北市永和區同樣難逃暴雨侵襲，部分路段積水深及小腿肚高度，不少車主見狀趕緊將機車移往較高處避難。當地居民紛紛留言表示：「身為25年永和人，第一次體驗到淹水」、「剛永和超級炸雨，連人孔蓋都興奮地在跳舞了欸」、「永和溯溪了已經」、「好扯永和居然淹水了，上次看到有東西在路上飄應該是20幾年前的颱風了欸」。根據中央氣象署統計，截至下午4時20分，全台時雨量前十名分別為：氣象署預報員黃恩鴻表示，台灣天氣型態已逐漸轉為高溫炎熱，但午後熱對流仍相當活躍。今日午後雷陣雨主要集中在中部以北、宜蘭地區以及各地山區，其中大台北地區與中部以北山區雨勢最明顯，不排除出現局部大雨等級降雨。不過隨著環境水氣逐步減少，明日起降雨範圍將開始縮小。黃恩鴻指出，從19日開始的端午連假期間，各地大致維持多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，午後僅東北部及山區可能出現零星短暫陣雨，且降雨機率會持續下降，後續甚至連午後雷陣雨都不會太明顯。