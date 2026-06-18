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針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提住工合一，引發相關討論，新北市議員江怡臻表示，卓冠廷議員一句「關你什麼事？」，讓人看見民進黨面對質疑的心虛。李四川關心內湖交通，不只因為他曾在台北市服務多年，更因為雙北本來就是共同生活圈。江怡臻指出，過去李四川就多次強調「雙北共治、雙北合作」的重要性，因為每天有大量新北市民到台北工作、就學，台北、新北的交通問題，從來都不是各管各的事。江怡臻說，台北市每天活動人口，有四分之一來自新北，尤其內湖科學園區更有許多來自汐止、東湖、南港及新北各地的通勤族。江怡臻表示，面對現況，沈伯洋提出用「住工合一」解決內湖交通問題，引發社會討論。因為大家都知道，內湖最大的問題不是大家不想住，而是房價高、住宅供給有限，許多人根本負擔不起。江怡臻提到，李四川反問得非常直接，若按照沈伯洋邏輯，解決交通問題，難道在101上班的人都要住在信義計畫區嗎？在南港上班的人都要搬到南港嗎？交通治理如果最後變成要求人民搬家，那不是解決問題，而是把問題丟給人民自己承擔。江怡臻強調，值得關注的是，沈伯洋是民進黨台北市長參選人，提出的政策主張，難道不代表民進黨對城市治理的想法？因此李四川也提出了一個非常合理的問題：蘇巧慧委員認同沈伯洋的說法嗎？江怡臻質疑，蘇巧慧口口聲聲說自己最了解新北、最照顧新北，那麼面對每天往返台北、新北的數十萬通勤族，她是否也認為解決塞車的方法，就是搬到工作地點附近？如果未來民進黨執政雙北，是不是要把「住工合一」當成交通政策的主要解方？江怡臻說，市民期待的是捷運建設更完善、路網規劃更進步、交通治理更有效率，而不是當人民抱怨塞車時，政府最後給出的答案竟然是「那你搬家就好了」。