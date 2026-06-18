我是廣告 請繼續往下閱讀

食藥署長不在國內 林淑芬：就不在乎啊

食藥署日前預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案，而民進黨立委林淑芬今（18）日表示，科學標準應跟國際接軌，但公告的內容僅有2項標準，就是對業者的縱放。她直指，要顧及國人健康，不要拿人民當冤大頭，更怒轟 「署長在美國不回來、就不在乎啊」。立法院衛環委員會今日審查衛福部預算，而食藥署日前預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案，並按照不同加工製程，分成6大品名。不過，民進黨立委林淑芬說，從14年前的混油事件至今，欺騙大眾、也欺騙立法院，食藥署承諾訂出橄欖油品名標示標準，卻屢屢發生低價混充高級油的狀況。林淑芬表示，台灣對於進口的東西應責無旁貸要以科學標準、與國際接軌，卻連Codex標準都沒有，對於檢驗、品質的要求這麼低「就是對業者的縱放」。她強調，凍結預算不是目標、也不是目的，是希望不要只顧業者，也要顧消費者、顧及國人健康，「不是顧業者有沒有賺到錢」，不要拿人民當冤大頭。據了解，食藥署長姜至剛近日前往參與「2026年藥物資訊協會全球年會」，但在審預算期間仍未回台參與衛環委員會的衛福部預算審查，引起立委不滿。林淑芬怒轟，「署長就不在乎，在美國不要回來，就不在乎啊，演講是前天的事情，也不想趕回來，事情質詢過一兩次也沒用啊，沒要回來、沒有要做啊。」林淑芬直批，大話講得滿滿的「講話是大巨人、行動個小侏儒」，話說得很好聽。食藥署副署長王德原與林淑芬溝通後，也表示，會在真正公告前，對於食用橄欖油的標示規定，按照Codex方式增加相關品項。衛環委員會召委盧縣一宣布，林淑芬所提2案各凍結1000萬元。