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▲Ann News（圖／截自Ann News）

▲日本舉辦西瓜路跑（圖／截自Ann News）

還在為夏日路跑太累、補給不夠爽而煩惱嗎？日本千葉縣富里市給了全球跑者一個最甜蜜的解答。6月14日，當地盛大舉辦「第43屆西瓜路跑大會」，吸引約6,700名跑者齊聚，在一望無際的西瓜田間揮灑汗水，最大亮點是終點前1.5公里處設置的「西瓜補給站」——一般路跑的補水站只有礦泉水，這裡直接擺上一排排現切的鮮甜西瓜，跑者們氣喘吁吁地狂塞西瓜進嘴，成為今夏最吸睛的日本運動盛事。本屆賽事依性別與年齡共分為14個組別，中小學生可挑戰2公里路線，成人則可選擇7公里或10公里兩種距離。無論跑快跑慢，終點前1.5公里處的「西瓜補給站」都是所有參賽者最期待的一站——主辦單位直接擺出整排現切新鮮西瓜，讓氣喘如牛的跑者們大口咬下，瞬間暑氣全消，清甜的汁液與汗水齊流，成為這場賽事最難忘的畫面。一名來自東京新宿、30歲首次參賽的女性上班族在補給站一邊猛喘氣、一邊狂塞西瓜，笑著說：「我第一次來富里市，沿途居民熱情揮手幫我加油，給了我很大的鼓勵，明年一定還要再來！」這場路跑能如此獨特，背後有深厚的農業底蘊支撐。富里市從1926年便開始種植西瓜，到今年剛好滿整整100周年，是日本最重要的西瓜產地之一，當地農民以百年農業傳承為榮，也將這份驕傲融入了每一屆的路跑賽事之中。為慶祝種植西瓜百周年，富里市將於6月21日接力舉辦「富里市西瓜祭」，現場不僅有西瓜產地直銷販售，還將舉辦趣味吃西瓜大賽，邀請民眾一同感受這場屬於夏日的甜蜜饗宴。富里市西瓜路跑大會的成功，也被視為日本地方創生的一個生動案例。透過將在地農業特產融入運動賽事，富里市不僅成功吸引來自東京等大都市的跑者專程前來，更讓更多人認識這個西瓜之鄉，帶動地方觀光與農產品知名度雙雙提升。對於計劃前往日本旅遊的台灣民眾而言，若時間允許，明年6月不妨將富里市西瓜路跑大會排入行程，體驗這場邊跑邊吃西瓜、全日本最甜蜜的夏日路跑盛典！