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蔣萬安到哪都提火鍋 律師林智群傻眼開罵

蔣萬安「火鍋史」懶人包 周軒大酸：講稿器該升級了

台北市長蔣萬安日前赴新加坡接受「李光耀世界城市獎特別獎」表揚，致詞時以「火鍋」作為台北城市意象，不過卻被抓包已4度使用類似比喻，遭質疑過度依賴同一套論述，狠酸是「蔣稿機」。對此，律師林智群也忍不住吐槽，想上位沒關係，但麻煩認真一點，更酸嗆：「你的人生只有火鍋嗎？」林智群表示，若未來蔣萬安真的成為總統，難道與美國總統通話時也要談火鍋嗎？到扶輪社演講談火鍋、到哈佛大學演講也談火鍋，他更揶揄說：「你的人生只有火鍋嗎？」他直言，同一個梗用這麼多次，不禁讓人懷疑蔣萬安是一套講稿走天下。林智群更是毫不客氣地在文末hashtag寫下「想上位沒關係，但麻煩認真一點」、「從政不是改姓、裝帥，就可以過關欸」、「就算是你是演員不是政治人物，也麻煩認真一點」，火藥味十足。據政治工作者周軒整理指出，蔣萬安的「火鍋史」最早可追溯至2024年9月9日於美國哈佛大學演講時，當時他以「麻辣鍋」形容台灣民主多元、不同力量共存的特色。之後，蔣萬安又在2026年3月27日基隆和平座談會，以及6月14日國際扶輪年會等場合，再度使用類似說法，強調台北就像火鍋一樣，能融合不同文化、產業與族群。沒想到6月15日赴新加坡領取「李光耀世界城市獎特別獎」時，蔣萬安致詞再次端出「火鍋」比喻，成為第4次在重大公開場合使用相同概念。周軒對此批評，蔣萬安在多個場合反覆使用同一個比喻，宛如「複製貼上」，甚至酸市長幕僚的講稿產生器「真的該升級了」。