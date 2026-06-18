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▲喻虹淵時隔多年站在大眾面前，前一天晚上超緊張。（圖／一粒麥子基金會提供）

女星喻虹淵2015年底與周渝民結婚後淡出演藝圈，專心投入家庭生活，如今息影超過10年的她，近日正式宣布重返演藝圈，還推出個人Podcast節目《不過期女星相談室》。今（18）日是她時隔多年出現在大眾視野，她透露自己非常緊張，因此是由老公周渝民開車護送到活動現場的，受訪時她表示現已有戲劇邀約找上門，且不排斥拍吻戲，讓粉絲期待她未來發展。喻虹淵今日出席一粒麥子社會福利基金會攜手7-11零錢捐公益記者會，相隔10年再次現身在螢幕中，她表示自己從前一天開始就超級緊張，讓老公周渝民趕緊安撫她的情緒，並且還特別開車載她到現場，寵妻舉動閃瞎眾人。談到時隔多年回歸演藝圈，喻虹淵透露自己一直沒有放棄表演夢，目前已經有電視劇與電影向她伸出橄欖枝邀約，被問到是否能接受感情戲甚至吻戲時，她大方表示不排斥，而老公周渝民對此也是持支持態度，不過她笑說，現在不想挑戰太年輕的角色，「不然會被說在裝年輕。」雖然正式復出，但喻虹淵還是把家庭擺在第一位，她與周渝民結婚近10年，育有一位讀國小四年級的女兒，目前仍維持每天接送孩子上下學的生活，近來她還成為學校志工媽媽，協助社團活動與整理場地，讓家長驚喜直呼竟在校園遇見明星。不過喻虹淵的好狀態也意外成為話題，她笑說，最近常被家長關心的不是復出，而是「妳怎麼那麼瘦？」她坦言為了重返螢光幕，確實有刻意控制體態，希望以最佳狀態面對鏡頭。從人妻、媽媽到志工媽媽，再重新拾起演員身分，喻虹淵笑說自己正慢慢找回過去熟悉的節奏，讓外界為她未來發展充滿期待。