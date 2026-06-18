赴日旅遊退稅制度即將於今年11月迎來重大改革，不過近期日本知名動漫連鎖店Animate（安利美特）引入新型退稅系統，卻在台灣赴日遊客圈引發軒然大波。安利美特採用退稅服務商Ocean（オーシャン）辦理退稅後，卻有不少台灣旅客反映，實際收到的退稅款遠低於預期，甚至因跨境匯款手續費過高，出現「退稅不成反倒貼」的情況，引發熱議。對此，Ocean已於社群平台發布道歉聲明，承諾將主動聯繫受影響旅客並提供補償方案。
近期有台灣網友分享退稅經驗指出，在Animate消費後透過Ocean辦理退稅，發現退稅金額遭扣除高額費用。根據網友提供案例，原本可退還的消費稅為3122日圓，但扣除平台手續費及台灣銀行收取的跨境匯款費用300元後，最終實際收到只有928日圓，引發外界質疑Ocean收取高達20%的退稅手續費。
不過，旅遊達人林氏璧依該網友提供的數字回推，退稅3120日圓中，匯至台灣的跨境匯款手續費約為1500日圓（以0.2匯率計算），實際收到928日圓，其差額694日圓即為該平台手續費，若以未稅消費金額計算，Ocean收取的費用約占未稅金額2.2%左右，與目前日本部分百貨公司委託退稅公司代辦時收取的1.5%至2.2%區間相近，並非異常高昂的水準。
林氏璧表示，問題核心其實不在退稅平台本身的服務費，而是退稅款僅能透過國際SWIFT匯款方式返還。由於台灣銀行的跨境匯款手續費通常介於新台幣200元至800元之間，對於退稅金額較小的旅客而言，手續費往往吃掉大部分退稅款，甚至出現實領金額不足以負擔匯費的情況。
隨著爭議持續延燒，Ocean日前透過官方Threads發表聲明致歉。Ocean表示，經檢視後發現，現行退稅機制未能充分反映跨境撥付款項過程中可能產生的費用及限制條件，導致部分台灣旅客實際收到的退稅金額低於預期，甚至無法順利完成領款。
Ocean指出，將自公告發布日起一週內，主動透過旅客註冊帳號時使用的電子郵件聯繫受影響消費者，並依照個別情況提供補償方案，希望彌補旅客因退稅入帳所產生的相關損失。
此外，Ocean也宣布正在導入新的退稅服務管道，預計於6月底前推出手續費更低、撥款速度更快且穩定性更高的新方案，正式上線後將主動通知用戶。
林氏璧則認為，此次事件恐怕不只是單一店家的問題。他指出，日本預計11月全面實施「先付稅、後退稅」的新制度後，未來機場退稅業務將由專業退稅公司承接，Ocean很可能只是未來眾多退稅業者之一。參考歐洲及韓國經驗，未來市場上可能出現多家退稅公司競爭，不同業者的手續費與退款方式也將有所差異，旅客在辦理退稅前應先了解相關規則及成本，以免實際入帳金額與預期產生落差。
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不過，旅遊達人林氏璧依該網友提供的數字回推，退稅3120日圓中，匯至台灣的跨境匯款手續費約為1500日圓（以0.2匯率計算），實際收到928日圓，其差額694日圓即為該平台手續費，若以未稅消費金額計算，Ocean收取的費用約占未稅金額2.2%左右，與目前日本部分百貨公司委託退稅公司代辦時收取的1.5%至2.2%區間相近，並非異常高昂的水準。
林氏璧表示，問題核心其實不在退稅平台本身的服務費，而是退稅款僅能透過國際SWIFT匯款方式返還。由於台灣銀行的跨境匯款手續費通常介於新台幣200元至800元之間，對於退稅金額較小的旅客而言，手續費往往吃掉大部分退稅款，甚至出現實領金額不足以負擔匯費的情況。
Ocean指出，將自公告發布日起一週內，主動透過旅客註冊帳號時使用的電子郵件聯繫受影響消費者，並依照個別情況提供補償方案，希望彌補旅客因退稅入帳所產生的相關損失。
此外，Ocean也宣布正在導入新的退稅服務管道，預計於6月底前推出手續費更低、撥款速度更快且穩定性更高的新方案，正式上線後將主動通知用戶。
林氏璧則認為，此次事件恐怕不只是單一店家的問題。他指出，日本預計11月全面實施「先付稅、後退稅」的新制度後，未來機場退稅業務將由專業退稅公司承接，Ocean很可能只是未來眾多退稅業者之一。參考歐洲及韓國經驗，未來市場上可能出現多家退稅公司競爭，不同業者的手續費與退款方式也將有所差異，旅客在辦理退稅前應先了解相關規則及成本，以免實際入帳金額與預期產生落差。