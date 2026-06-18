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▲中央氣象署表示，6月19日端午節當天各地高溫炎熱，北部高溫約35度，西半部及南部約34度，東部約32度；6月20日至25日高溫再升，北部上看36度。（圖／中央氣象署提供）

端午連假熱爆！普遍33至35度、局部36度以上

颱風會來嗎？氣象署：影響台灣機率偏低

▲中央氣象署指出，6月19日各地晴到多雲，但午後雙北、宜蘭仍有雷陣雨機率；6月20日至25日天氣轉趨穩定炎熱，午後降雨以山區零星雨為主。（圖／中央氣象署提供）

午後雷雨還沒結束，中央氣象署表示，今（18）日讓豪雨狂炸大台北、南投，其中台灣大學更降下破百時雨量，且雷擊頻繁，曾一度在10分鐘內全台雷擊百次，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，從今天開始到端午連假，整體天氣會「越來越高溫炎熱」，主要是受到太平洋高壓影響，水氣也會逐漸減少。至於午後雷雨何時會結束？黃恩鴻表示，今天發展比較旺盛，預計端午連假第一天會開始逐漸減少，之後降雨趨勢到下週三、四大致類似，主要是午後零星短暫陣雨，降雨範圍與強度都會比今天少。不過，明天仍要留意午後大雨。端午連假會是高溫炎熱的夏季天氣，黃恩鴻指出，主要是太平洋高壓開始西伸並影響台灣，天氣趨於穩定，也讓各地高溫炎熱。端午連假三天期間，天氣大致為多雲到晴、高溫炎熱，午後僅有零星短暫陣雨。溫度方面，各地高溫普遍約33至35度，局部地區可能更高，會有36度或以上高溫出現，氣象署預估，19日至24日台灣各地高溫約32至36度，澎湖、金門及馬祖約29至31度；低溫則約24至26度，整體感受相當悶熱。至於熱帶擾動是否可能發展成颱風，黃恩鴻表示，目前觀察到的是低壓擾動、熱帶擾動，未來在連假附近會慢慢發展，但預估沒有那麼快，目前路徑預估較偏向琉球群島一帶北上，影響台灣機率偏低，但因時間仍久，後續仍有變化空間。吳聖宇也提醒，颱風發展可能在週末逐漸趨於明顯，目前預報大趨勢仍是北轉，但與台灣距離仍難確定，需要持續觀察後續預報變化。